«Этот проект змагары просто ненавидят. Это как красная тряпка для быка». Азарёнок о военно-патриотических лагерях

Григорий Азаренок, СТВ: Давайте поговорим о хорошем. Военно-патриотический клуб «Рысь» получил премию «За духовное возрождение», специальная премия Президента. Это же замечательно, это такой прорывной проект, который змагары просто ненавидят. Это для них как красная тряпка для быка. Кстати, посмотрите, на канале «Скажинемолчи» вышло интервью с полковником, командиром части Микшей и начальником военно-патриотического клуба майором Русланом Шигом. Посмотрите, это интересно. Узнаете, как правильно воспитывать детей. Это замечательный прорыв, и Министерство образования тоже многое сделало для того, чтобы это все состоялось, именно такое воспитание детей.

Андрей Лазуткин, политолог:

Да, это был совместный проект, все согласовывалось на двух уровнях, чтобы там поддержка была и здесь. Что касается этого крика боли, который мы слышим, они же не понимают, это ломает им шаблон. То есть они считают, что есть какой-то полицейский аппарат, который всех подавил, а вот есть остальное общество – дети, взрослые, учителя, кто-то там еще, они все против власти, просто они подчиняются неким правилам игры. А тут получается, что дети сами идут в эти клубы с удовольствием.

Григорий Азаренок:

Говорят: «Товарищ Президент, мы не подведем!»

Андрей Лазуткин:

Им же не держат пистолет у виска и что-то требуют сказать. Это искренне все, это невозможно сыграть, инициировать. То есть это нормальное чувство, которое есть у ребенка: я хочу быть в коллективе, хочу носить форму, мне нравится военная подготовка. И по поводу образования, не только тетя в школе тебе должна рассказывать, что надо любить Родину, что война – это плохо, а мир – хорошо. Это должен рассказать боевой офицер, который скажет, что была вот такая война, вот что мы там делали.

Что касается 3214, то когда еще был украинский Майдан в 2014 году, вот «Беркут», который поливали коктейлями Молотова, бойцы приехали сюда, объяснили, что может быть вот так. Личный состав надо мотивировать всегда, и не просто рассказами о жизни, что есть плохое и хорошее. Вы покажите человека, который что-то знает и умеет, он своим примером ребенка научит. Так это работает. Если мы посмотрим на систему промывки мозгов, которая в Украине, они те же методы применяли, только там были фашистские организации.

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