В Вильнюсе прошел митинг против строительства литовского военного полигона у белорусской границы

Литовцы также обвинили властей в том, что те не посчитались с местными жителями при принятии решения. По мнению людей, для таких действий необходимо проводить референдум. Ведь ради строительства полигона площадью почти 15 гектаров, придется вырубить вековые леса, а также пустить под ковш экскаватора около двух тысяч частных участков. Протестующие пообещали представить парламенту резолюцию с требованиями разъяснить стратегию лесного хозяйства страны. Собравшиеся намерены вновь прийти к зданию Сейма уже 14 апреля. Ранее литовский парламент официально одобрил строительство полигона. Депутаты признали этот проект особо важным для национальной обороны, что ускорило подготовку территории.