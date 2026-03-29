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В Вильнюсе прошел митинг против строительства литовского военного полигона у белорусской границы

29 марта 2026 10:40
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В центре Вильнюса прошел митинг против строительства литовского военного полигона у белорусской границы. Организаторы демонстрации, заявили, что проект противоречит нормам международного права и национальным законам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вильнюсе прошел митинг против строительства литовского военного полигона у белорусской границы-2

Литовцы также обвинили властей в том, что те не посчитались с местными жителями при принятии решения. По мнению людей, для таких действий необходимо проводить референдум. Ведь ради строительства полигона площадью почти 15 гектаров, придется вырубить вековые леса, а также пустить под ковш экскаватора около двух тысяч частных участков. Протестующие пообещали представить парламенту резолюцию с требованиями разъяснить стратегию лесного хозяйства страны. Собравшиеся намерены вновь прийти к зданию Сейма уже 14 апреля. Ранее литовский парламент официально одобрил строительство полигона. Депутаты признали этот проект особо важным для национальной обороны, что ускорило подготовку территории.

# Новости Литвы

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