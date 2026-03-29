Республиканский образовательный проект «Запусти сердце» продолжается в Беларуси. Интенсивный курс по обучению спасению жизней прошел в Минском государственном медицинском колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебный процесс организован максимально эффективно, чтобы научить школьников правильно оказывать первую медицинскую помощь. Программу обучения сбалансировали. На лекционной части ребятам объяснили алгоритмы действий, а далее – отработка навыков на современных манекенах-тренажерах.

Валерия Гринкевич, учащаяся средней школы №40 Минска: Меня научили оказывать первую помощь при каких-то стрессовых ситуациях. Если человек упал в обморок или лежит без сознания, в аварию, оценить обстановку сперва надо, понять, угрожает ли что-то жизни, и оказать первую помощь.

Светлана Данилкович, директор Минского городского медицинского колледжа:

Проект, безусловно, очень важный и значимый. И мне хочется отметить, что в процессе обучения очень важна психологическая и эмоциональная составляющая. Сохранить спокойствие, самообладание, уверенность в своих знаниях и умениях, полученных на наших тренингах.

Проект «Запусти сердце» продлится в стране до 15 мая. Планируется, что к нему присоединятся более 20 тысяч десятиклассников, которые освоят основы сердечно-легочной реанимации и научатся оказывать квалифицированную первую помощь в экстренных ситуациях.