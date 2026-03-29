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Николас Мадуро впервые после ареста в США выступил с обращением

29 марта 2026 10:35
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В интернете опубликовано первое за долгий срок обращение от имени Николаса Мадуро и его жены. Пара находится под стражей в США уже три месяца. В начале января их захватили в Каракасе и вывезли в Америку во время военной операции спецназа США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николас Мадуро впервые после ареста в США выступил с обращением-2

В обращении венесуэльский лидер призвал укреплять мир, национальное единство и вести диалог. Он отметил, что государству следует идти путем примирения и взаимного уважения. Также президент Венесуэлы поблагодарил граждан своей страны и людей доброй воли во всем мире за солидарность. 

Николас Мадуро впервые после ареста в США выступил с обращением-4

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26 марта в федеральном окружном суде Манхэттена состоялось второе слушание по делу президента Венесуэлы. Судебный процесс над Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес начался в Нью‑Йорке 5 января. Пару обвиняют в наркотерроризме. Однако, венесуэльский лидер и его жена заявляют о своей невиновности. Защита настаивает на прекращении дела. В то же время санкции Вашингтона против Венесуэлы лишают подсудимых возможности оплатить услуги юристов. 

# Николас Мадуро

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