На «Минскрекламе» – все самородки! О чувстве вкуса, творческих людях и команде мечты поговорили с Татьяной Калитиной
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ГП «Минскреклама» Татьяна Калитина.
Чувство вкуса – это навык или врожденное качество?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Чувство вкуса – это навык или это то, что приходит, как говорится, от Бога?
Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:
Оно, конечно, приходит от Бога, но навык я бы здесь не сбрасывала со счетов. Как показывает практика, этому нужно учиться, это нужно видеть, уметь анализировать. Сложно, если у человека нет чувства вкуса, как соединить правильно цвета, есть для этого свои каноны, этому обучают в том числе. Но когда времени нет, когда я вижу, создаются какие-то интересные истории для города, оформительские истории, то здесь одно без другого – никуда. Бывает, приходит дизайнер с академическим знанием, с отличными позициями по учебе, но не получается работать.
Александр Осенко:
Именно по творчеству?
Татьяна Калитина:
Да, не получается. Как технарь – прекрасно.
Александр Осенко:
Самородки у вас появляются на работе?
Татьяна Калитина:
Да, есть. У нас предприятие такое – «Минскреклама», там все самородки. У нас, вы можете не поверить, но бывает на итоговом монтаже либо на каких-то моментах спорных, сложных, которые не идут, творчество демонстрируют наши рабочие. Порой видишь, когда они вносят какое-то предложение, ты стоишь и думаешь: боже, это же так просто. Действительно, получается очень красиво и здорово. Поэтому самородков у нас предостаточно на предприятии.
Если говорить именно о ребятах, которые приходят к нам на работу, то, во-первых, мы активно с удовольствием берем их на практику. Во время практики уже можем четко понимать, что этот молодой человек или девушка вполне могут работать, им будет интересно на нашем предприятии.
Отучилась на чертежника – почему не работала по специальности?
Александр Осенко:
Закончили университет, чертежник. А дальше?
Татьяна Калитина:
А дальше – не мое с чертежами работать. У меня подружка работает старшим пионер-вожатым в моей же школе, я к ней прихожу и вижу, чувствую этот движ, этих детей, мероприятия. Я понимаю, что тоже так хочу. Условно говоря, я начала работать чертежником в сентябре, а в январе я уже перехожу в 138-ю школу, там как раз была вакансия старшей пионер-вожатой, затем уже выучилась и пошла работать учителем русского языка и литературы. Сходила в декретный отпуск параллельно с работой в школе.
Как собрать команду мечты?
Александр Осенко:
Как вы подбираете людей к себе в команду?
Татьяна Калитина:
Когда я прихожу в любой коллектив, я работаю с тем коллективом, который есть. Я не из тех руководителей, которые приходят и начинают менять полностью свою команду. Наверное, это школьное, учительское, когда каждому ученику нужно создать ситуацию успеха, найти сильные стороны каждого из них. Наверное, это что-то Богом данное, я по-другому не могу сказать, но у меня не бывает осечек в характеристике человека.
Работаю с людьми, нахожу нужную струну, чтобы на этой струне сыграть не для себя лично, а для того, чтобы сработать на результат.
Александр Осенко:
Какие главные черты характера человека из команды Татьяны Леонидовны?
Татьяна Калитина:
Это я говорю всем, кого принимаю на работу: честность, порядочность, открытость, желание работать на результат.
Александр Осенко:
У работника есть право на ошибку?
Татьяна Калитина:
Одно есть.
«В Беларуси можно всего добиться, если ты много работаешь»
Татьяна Калитина:
Многое идет из семьи. Мои дети – честные люди, старший прошел и лихие 90-е с нами. Прошел истории, когда у нас вообще ничего не было, у мужа зарплата 20 долларов – это было до выборов Президента. Уже потом, когда пришел Александр Григорьевич, он обратил внимание на армию. Когда 100 долларов была зарплата – это было ух ты, как здорово! Все тяготы и невзгоды, наше становление старший сын с нами прошел: электрички, маленькие велосипеды, с дачи едем – и тыквы, и кабачки, и ребенок, 4 километра до электрички. Никогда не жили шикарно. Старший сын это все видел, он усвоил, я теперь уже могу это сказать, потому что ему 34, что в нашей стране можно всего добиться, но при одном условии, когда ты много работаешь.
Рецепт жизни от настоящей белоруски
Татьяна Калитина:
Мой рецепт абсолютно прост – жить по совести, любить свою землю, обязательно все делать с любовью. Любить свою работу, любить людей, которые находятся с тобой рядом и которые идут с тобой по жизни, быть верным друг другу, верным традициям, которые есть в нашей стране и которые есть в любой семье.
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