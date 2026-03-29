На «Минскрекламе» – все самородки! О чувстве вкуса, творческих людях и команде мечты поговорили с Татьяной Калитиной

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ГП «Минскреклама» Татьяна Калитина. Чувство вкуса – это навык или врожденное качество? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Чувство вкуса – это навык или это то, что приходит, как говорится, от Бога?

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:

Оно, конечно, приходит от Бога, но навык я бы здесь не сбрасывала со счетов. Как показывает практика, этому нужно учиться, это нужно видеть, уметь анализировать. Сложно, если у человека нет чувства вкуса, как соединить правильно цвета, есть для этого свои каноны, этому обучают в том числе. Но когда времени нет, когда я вижу, создаются какие-то интересные истории для города, оформительские истории, то здесь одно без другого – никуда. Бывает, приходит дизайнер с академическим знанием, с отличными позициями по учебе, но не получается работать. Александр Осенко:

Именно по творчеству? Татьяна Калитина:

Да, не получается. Как технарь – прекрасно. Александр Осенко:

Самородки у вас появляются на работе?

Татьяна Калитина:

Да, есть. У нас предприятие такое – «Минскреклама», там все самородки. У нас, вы можете не поверить, но бывает на итоговом монтаже либо на каких-то моментах спорных, сложных, которые не идут, творчество демонстрируют наши рабочие. Порой видишь, когда они вносят какое-то предложение, ты стоишь и думаешь: боже, это же так просто. Действительно, получается очень красиво и здорово. Поэтому самородков у нас предостаточно на предприятии. Если говорить именно о ребятах, которые приходят к нам на работу, то, во-первых, мы активно с удовольствием берем их на практику. Во время практики уже можем четко понимать, что этот молодой человек или девушка вполне могут работать, им будет интересно на нашем предприятии. Отучилась на чертежника – почему не работала по специальности? Александр Осенко:

Закончили университет, чертежник. А дальше?

Татьяна Калитина:

А дальше – не мое с чертежами работать. У меня подружка работает старшим пионер-вожатым в моей же школе, я к ней прихожу и вижу, чувствую этот движ, этих детей, мероприятия. Я понимаю, что тоже так хочу. Условно говоря, я начала работать чертежником в сентябре, а в январе я уже перехожу в 138-ю школу, там как раз была вакансия старшей пионер-вожатой, затем уже выучилась и пошла работать учителем русского языка и литературы. Сходила в декретный отпуск параллельно с работой в школе. Как собрать команду мечты? Александр Осенко:

Как вы подбираете людей к себе в команду? Татьяна Калитина:

Когда я прихожу в любой коллектив, я работаю с тем коллективом, который есть. Я не из тех руководителей, которые приходят и начинают менять полностью свою команду. Наверное, это школьное, учительское, когда каждому ученику нужно создать ситуацию успеха, найти сильные стороны каждого из них. Наверное, это что-то Богом данное, я по-другому не могу сказать, но у меня не бывает осечек в характеристике человека. Работаю с людьми, нахожу нужную струну, чтобы на этой струне сыграть не для себя лично, а для того, чтобы сработать на результат.