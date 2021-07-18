Пустовой: «Это война. Реальная война. Говорю для тех, кто все ещё думает, змагарство – это прикольно»

Новости Беларуси. Авторская рубрика в эфире программы «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Убийства, поджоги, диверсии. Это уже стало джентльменским набором змагарского дресс-кода. Ничего удивительного. Просто те, кто хотел прийти к власти, показали свои лица без невероятно светлых масок. В философию политвязней и тех, с кем они связаны, вник Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Сегодня православный мир вспоминает Сергия Радонежского. Этот духовный авторитет, игумен земли русской благословил Дмитрия Донского и монахов Пересвета и Ослябю на Куликовскую битву. Знаковое событие в патриотической летописи. Но в храме я об этом сегодня не услышал. В храме я услышал о политвязнях. Хорошо. О политвязнях, значит, о политвязнях. Это воскресная «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой:

Знакомьтесь – компашка политвязней прошлой недели. Вглядитесь в эти светлые лица. Что ни задержанный – барацьбит. Они, конечно же, политвязни. Страдальцы режима. Взяли их не за то, что они кричали «уходи», не за то, что как заклинание повторяли «верым, можам, пераможам». Взяли их за то, что они собирались жечь, взрывать и отрезать языки. В любом нормальном обществе, повторю, в любом нормальном обществе к этим людям отношение как к преступникам. Только не в обществе белорусских змагаров. Для них они политвязни. «Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азаренка и откровенные признания радикалов

Евгений Пустовой:

И потом вы будете рассказывать о политвязнях? Мне, которому вот такие адепты Хоффмана писали угрозы. А моему другу хотели отрезать язык и показать это на весь мир. Это не политвязни – это объекты, как минимум подлежащие изоляции. А еще в поле зрения правоохранителей попадают те, кто сливал данные патриотов в «Черную книгу Беларуси».

Черноокий Дмитрий Владимирович, работник «Белтелекома», состою в деструктивных чатах, сливал данные государственных служащих. Вину признаю и раскаиваюсь. Евгений Пустовой:

Телефоны, домашние адреса, родня. В подобный украинский список, например, попал Алесь Бузина. А через несколько дней его убили. Не для террора ли заполняли «Черную книгу» и эти задержанные граждане? Это обыкновенный нацизм. А вот эта улыбочка – это улыбочка надзирательницы Освенцима.

Евгений Пустовой:

Вот такую демократию они и несут. А если бы год назад власть дрогнула, а силовики играли в гуманизм? Тогда террор был бы узаконен. А с сейчас идет война. Невидимая для обычных граждан. «Он еще взял с собой две запасные мины». Как готовился подрыв военного объекта в Вилейском районе?

Евгений Пустовой:

Язык отрезать тем, кто говорит правду о змагарстве. Демократично заткнуть голос государства. Поджечь лесозаготовительную технику в Березинском районе – ударить по брендовой отрасли, по имиджу экспорта. Это те же санкции, только в радикальной форме. И самое важное: это уже акт международного терроризма или даже военно-политической диверсии. Подорвать 43-й узел связи военно-морского флота России. Это же и подрыв имиджа белорусских властей, мол, не уберегли, и удар по военному комплексу России. Это война. Реальная война. Говорю для тех, кто все еще думает, змагарство – это прикольно. «Всё, что знал Азаренок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ Спасибо силовикам и спецслужбам, от бойцов ОМОН до офицеров «Альфы». Те, кто бросал в них через интернет комья грязи, испачкавшись фейками – поймите, они берегут в том числе и ваш покой.

Евгений Пустовой:

Теперь насчет того, что все это «фальшыўка, зробленая у кабінетах КДБ». Мол, радикалы слишком несерьезные. Это же вы со стороны так и выглядите, самые светлые и знающие, невероятные. Поэтому вами так легко манипулируют те, кто ненавидит Беларусь. А вы готовы идти и убивать. Ну, и как хорошо отметил блогер «Людожор»:

Из Telegram-канала «Людожор»:

Так вот, что я хочу к прозвучавшему в фильме добавить... При просмотре у вас может сложиться впечатление, что все эти террористы несколько туповаты, и поэтому действо может казаться слегка искусственным. Так вот, уверяю вас, это не впечатление, они действительно дебилы. Мне с этой публикой довольно много пришлось общаться, и с критическим мышлением там серьезные сложности. То есть они очень хотят как-то навредить, но не знают как, а взять книжку и почитать им просто в голову не приходит, поэтому и действуют исключительно по полученным инструкциям. Вот все, что показано в этом фильме, это вот прямо оно, там действительно именно так все и происходит.

Евгений Пустовой:

Теперь о том, что это исключение. Нет. Это закономерность, как и то, что всех найдут. Как и то, что радикалы и экстремисты – это не фальшивка, сделанная пропагандистами. С прошлой осени есть множество чатов, где подробно учат, как уничтожать людей и страну. КГБ продолжает свою работу. КГБ Беларуси: продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц Для людей знающих ничего удивительного. Против Беларуси идет война. Да, война. Просто она другая, чем была раньше. А часть народа продолжает думать, что власть ищет врагов внутри и извне. Это тоже элемент войны. Главная уловка Дьявола – убедить, что его нет. И вы ее проглотили.

Евгений Пустовой:

Так что наши силовики умеют не только на рубежах стоять. И в эти минуты, когда вы будете критиковать госСМИ или восхищаться последними фейками Мотольки, знайте, те же бойцы ОМОН, рискуя собой, идут на задержание очередных адептов всяких Хоффманов. Чтобы вы спокойно жили. Интересно, а вот когда задержат радикалов, бросивших три бутылки коктейлей Молотова в окно депутату Гайдукевичу за то, что он не молчит с 9 августа 2020 года, то этих преступников вы тоже будете считать политвязнями? Или, может, политвязнями можно назвать тех, кто оскорблял погибших летчиков-геров? Что белорусскому МИДу ответили в других странах на материалы о террористических действиях иностранцев?

Евгений Пустовой:

Еще один достойный политвязень. Детский врач-анестезиолог. Это его инструменты демократии, а сам в белом халате и с коричневой идеологией. Скажи, кто для тебя политвязень, и я скажу, кто ты. Политвязни – это владельцы этой нацистской или содомистской атрибутики? Все это было найдено во время обысков в фондах, хабах, на пляцоўках и в офисах еўрапейских СМИ. Именно они вели Беларусь к госперевороту, именно их лжи вы верили и шли разрушать свою страну. Будущее своих детей. А платили им щедро, особенно в предмятежный период. Вот выписка из гонораров репортеров. Но сюда вовремя пришли наши силовики. СК: обыски были проведены в связи с информацией о причастности общественных объединений к незаконной деятельности

Евгений Пустовой:

В общем-то, схема отработанная. Все эти фонды – троянские кони неоколонизаторов коллективного Запада. По флагам понятно, чьи интересы здесь они застолбили. А теперь светлые девушки, невероятные женщины и безмозглые обладатели змагарского титула – все, кто уверял: «Мы сами». Вы только лозунгами и говорить можете. Изрядно пережеванными кричалками других мятежей и госпереворотов. Вами просто манипулировали.