«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

Новости Беларуси. Шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов. Вышел двухсерийный фильм «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, в котором рассказали о спецоперации Комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась более полугода. Осенью и зимой в Telegram начали создаваться чаты и каналы явно радикальной направленности с целью жечь, взрывать, убивать. Среди участников распределялись боевые роли: от разведчика и минера до бойца и инженера. А администратор одной из групп, гражданин Германии, разработал сразу несколько жестких сценариев. Один из них – поджог лесозаготовительной техники в Березинском районе.

За дело взялась 38-летняя жительница Минска, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь. А в напарниках оказался внедренный в радикальный чат сотрудник госбезопасности. За секунды до поджога группу задержали с поличным.

Четвертая стеклянная бутылка с тканью. Бутылки с жидкостью с запахом горюче-смазочных материалов. Пакет, два фрагмента ткани, четыре бутылки с жидкостями – это объект № 5, топор – объект № 6. Далее, по ходу осмотра, второй объект – металлический лом. Третий объект – зажигалка.

Самым циничным оказался эпизод с покушением на тележурналистов. Среди них сотрудник СТВ – Григорий Азаренок.

Его планировали вывезти в лес, отрезать язык, а возможно и убить. Александр Лукашенко о покушении на Григория Азаренка: он первым с бандюгой, который шел на него, начал драку

Сотрудник контртеррористического подразделения КГБ Беларуси:

Человек был готов абсолютно на все. То есть даже с психологической точки зрения человек менялся в лице, в глазах. Потому что жажда крови, жажда расправы. Просто это меняло его личину. Если шел разговор об Азаренке и конкретно о покушении на его жизнь и здоровье, то фактически человек сразу поддерживал беседу, сам предлагал конкретные действия, разрабатывал конкретный план, предлагал какие-то свои идеи на этот счет. В принципе, он способен. Я уверен в том, что если бы мы довели дело до конца, он бы пошел и на убийство.

Сейчас все фигуранты, которые состояли в радикальном Telegram-чате, задержаны и дают показания.

Татьяна Савчик, СТВ:

Надо отметить, что руководитель этого канала по нику Дис, он же гражданин Германии Хоффман. Посольство Германии было уведомлено о его незаконной деятельности, так же как и литовские и американские дипломаты об Ольге Карач. Ответа на запросы до сих пор нет.