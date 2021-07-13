Прямой эфир

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

13 июля 2021 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов. Вышел двухсерийный фильм «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, в котором рассказали о спецоперации Комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась более полугода.

Осенью и зимой в Telegram начали создаваться чаты и каналы явно радикальной направленности с целью жечь, взрывать, убивать. Среди участников распределялись боевые роли: от разведчика и минера до бойца и инженера. А администратор одной из групп, гражданин Германии, разработал сразу несколько жестких сценариев. Один из них – поджог лесозаготовительной техники в Березинском районе.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов-1

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов-3

За дело взялась 38-летняя жительница Минска, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь. А в напарниках оказался внедренный в радикальный чат сотрудник госбезопасности. За секунды до поджога группу задержали с поличным.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов-6

Четвертая стеклянная бутылка с тканью. Бутылки с жидкостью с запахом горюче-смазочных материалов. Пакет, два фрагмента ткани, четыре бутылки с жидкостями – это объект № 5, топор – объект № 6. Далее, по ходу осмотра, второй объект – металлический лом. Третий объект – зажигалка.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов-9

Самым циничным оказался эпизод с покушением на тележурналистов. Среди них сотрудник СТВ – Григорий Азаренок.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов-12

Его планировали вывезти в лес, отрезать язык, а возможно и убить.

Александр Лукашенко о покушении на Григория Азаренка: он первым с бандюгой, который шел на него, начал драку

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов-15

Сотрудник контртеррористического подразделения КГБ Беларуси:
Человек был готов абсолютно на все. То есть даже с психологической точки зрения человек менялся в лице, в глазах. Потому что жажда крови, жажда расправы. Просто это меняло его личину. Если шел разговор об Азаренке и конкретно о покушении на его жизнь и здоровье, то фактически человек сразу поддерживал беседу, сам предлагал конкретные действия, разрабатывал конкретный план, предлагал какие-то свои идеи на этот счет. В принципе, он способен. Я уверен в том, что если бы мы довели дело до конца, он бы пошел и на убийство.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов-18

Сейчас все фигуранты, которые состояли в радикальном Telegram-чате, задержаны и дают показания.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов-21

Татьяна Савчик, СТВ:
Надо отметить, что руководитель этого канала по нику Дис, он же гражданин Германии Хоффман. Посольство Германии было уведомлено о его незаконной деятельности, так же как и литовские и американские дипломаты об Ольге Карач. Ответа на запросы до сих пор нет.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов-24

Беларусь планирует поднять вопрос о подходах к защите терроризма отдельными странами на ближайшем заседании СБ ООН.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов-27

Читайте также:

О нападении, семье и оппозиции. Интервью Григория Азарёнка Владимиру Соловьёву

Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?

«Долго вы его не увидите в телепередачах». Кадры нападения на Григория Азаренка

# Нападение # общество # Григорий Азарёнок # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Крупском районе из-за высокой температуры вода в домах текла слабо или её вовсе не было. Как помогли жителям?
13 июля 2021 18:49

В Крупском районе из-за высокой температуры вода в домах текла слабо или её вовсе не было. Как помогли жителям?

Круглосуточная работа кафе и регистрация иностранцев. Как проходят последние дни подготовки к «Славянскому базару»?
13 июля 2021 18:31

Круглосуточная работа кафе и регистрация иностранцев. Как проходят последние дни подготовки к «Славянскому базару»?

Григорий Лепс бесплатно выступит в Витебске. Для этого в городе возвели ещё одну площадку
13 июля 2021 18:20

Григорий Лепс бесплатно выступит в Витебске. Для этого в городе возвели ещё одну площадку