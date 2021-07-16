СК: обыски были проведены в связи с информацией о причастности общественных объединений к незаконной деятельности

Новости Беларуси. КГБ и Следственный комитет продолжают расследование ряда уголовных дел о преступлениях, которые в той или иной степени связаны с «протестной деятельностью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это кадры оперативной съемки. Пока ведется следствие, другие материалы не обнародованы. Из доступной информации – продолжается расследование уголовного дела в отношении гражданина Александрова. Он занимался раздачей денежных средств от представителей ряда организаций, оставляя «закладки в тайниках». В основном это были платежные карточки зарубежных банков. КГБ Беларуси: продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц Следствием установлено не менее 700 фактов такой оплаты, а получены доказательства свидетельствуют о преступной деятельности Александрова, направленной на причинение вреда нацбезопасности.

Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси:

Следственным комитетом продолжается расследование целого ряда уголовных дел в отношении различных организаций, деятельность которых в той или иной степени была связана с протестной активностью населения. В том числе так называемого лишенного регистрации общественного объединения «Весна». Если говорить о протестной активности, то в первую очередь мы ведем речь о финансировании различных семинаров, связанных с противодействием правоохранительным органам, по возмещению штрафов гражданам, которые принимали участие в незаконных массовых мероприятиях с целью побуждения их к совершению аналогичных противоправных действий, а также к неуплате налогов. С целью ранее полученной информации о причастности указанных общественных объединений к незаконной деятельности были проведены обыски по месту расположения их офисов и месту жительства участников данных организаций.