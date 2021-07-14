«Он ещё взял с собой две запасные мины». Как готовился подрыв военного объекта в Вилейском районе?

Новости Беларуси. Шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов. Вышел двухсерийный фильм «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, в котором рассказали о спецоперации Комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась более полугода.

В планах у радикалов был и подрыв военного объекта, который находится в Вилейском районе. К уничтожению 43-го узла связи Военно-морского флота России чат-бойцы подготовились заранее. Тепловизор, оружие и взрывчатку получили из Украины под пристальным контролированием того самого администратора.

Вадим Гулевич, задержанный:

Как-то сюда был положен рюкзак, он еще взял с собой две запасные мины, вроде было. Две мины сюда он положил, пистолет свой и начал крепить на эти крепления, на каждую по одной мине блиновидной формы.