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«Он ещё взял с собой две запасные мины». Как готовился подрыв военного объекта в Вилейском районе?

14 июля 2021 10:00
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Новости Беларуси. Шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов. Вышел двухсерийный фильм «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, в котором рассказали о спецоперации Комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась более полугода.

«Он ещё взял с собой две запасные мины». Как готовился подрыв военного объекта в Вилейском районе?-1

В планах у радикалов был и подрыв военного объекта, который находится в Вилейском районе. К уничтожению 43-го узла связи Военно-морского флота России чат-бойцы подготовились заранее. Тепловизор, оружие и взрывчатку получили из Украины под пристальным контролированием того самого администратора.

«Он ещё взял с собой две запасные мины». Как готовился подрыв военного объекта в Вилейском районе?-4

Вадим Гулевич, задержанный:
Как-то сюда был положен рюкзак, он еще взял с собой две запасные мины, вроде было. Две мины сюда он положил, пистолет свой и начал крепить на эти крепления, на каждую по одной мине блиновидной формы.

«Он ещё взял с собой две запасные мины». Как готовился подрыв военного объекта в Вилейском районе?-7

Выполнить задачу не получилось. Сотрудники КГБ, следившие за ходом событий, обезвредили взрывчатку и предотвратили террор.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азаренка и откровенные признания радикалов – читайте здесь.

# Национальная безопасность # общество # Вадим Гулевич # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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