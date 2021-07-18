Азарёнок: покажите мне кого-нибудь, напевающего что-то из репертуара Грибалёвой. А именно это – признание артиста
Новости Беларуси. Витебск – родина сотен талантов. Для любого – и звездного, и начинающего – артиста выступить в амфитеатре огромная честь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, к сожалению, нашлись и те, кто десятилетиями в самых ярких эпитетах нахваливали фестиваль, но в 2021 году предпочел поливать его грязью.
Рубрика «Орден Иуды» Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Быть или казаться – уже многие не задаются этим вопросом. Змагары перестали ощущать разницу. Они существуют в выдуманном мире, где главное не искренность чувств и переживаний, а бесконечное позерство. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства.
Григорий Азаренок:
На этой неделе центром славянского мира уже в 30-й раз стал прекрасный город Витебск. Тысячи и тысячи людей приехали на «Славянский базар». Полоумная Европа, где несчастных людей избивают за отсутствие маски, только с тоской и завистью может смотреть на такую картинку. Артисты, песни, стихи, улыбки. Беларусь – остров счастья в мировом концлагере.
Григорий Азаренок:
Я уже не говорю про вас, змагары, у вас, кроме пяти шпацыруюшчых диких теток никого не осталось. Все остальное – в интернете. Поэтому вы мертвецы. Но в этом мире мертвецов есть свои забавные персонажи. Лариса Грибалева. Когда-то известная певица, не пропускавшая ни одного государственного мероприятия, а ныне – ничто. Производитель сториз и фоточек, одна из миллиардов. Но для начала заглянем в архив СТВ.
Здесь царит атмосфера праздника. Настроены все люди очень позитивно, поэтому я думаю, что выборы в стране – это очень знаковое событие, когда человек выбирает свое будущее. Поэтому, конечно, я не могла не прийти, тем более являясь депутатом Боровлянского сельсовета. Я сегодня как сознательный гражданин, мама своих детей, пришла выбирать будущее для своих детей.
Григорий Азаренок:
Так какое же будущее для своих детей ты тогда выбрала? Подсказать? Ты выбрала Лукашенко. Как и миллионы белорусов много лет подряд. Так почему же ты так не любишь своих детей, что захотела их этого будущего лишить? Или, может, деньги игорного бизнеса открыли тебе глаза?
Григорий Азаренок:
Коллеги-журналисты рассказывают – более заносчивого существа на мероприятиях не было. В то время как великие, вроде Николая Гнатюка или Владимира Мулявина, всегда за честь считали побыть рядом с простыми людьми, у этой барышни режим королевы был включен на постоянке. Почему-то уровень заносчивости обратно пропорционален таланту. Чем он выше, тем бездарнее человек. Или я не прав? Ну так покажите мне кого-нибудь, напевающего что-то из ее репертуара. А именно это – признание артиста, а не телевидение и премии.
Григорий Азаренок:
И почему-то в змагарство ушли именно такие. Заносчивые, проворовавшиеся, высокомерные, похитители шуб, погрязшие в бесконечном зарабатывании денег. Но главное не это, а бесконечное тупое позерство. Очередная сториз: еду в Витебск, но не «Славянский базар». Что за дешевая пошлость? Десятки раз ты клялась в любви этому фестивалю и произносила своим ртом здравицы Президенту с этой сцены. Змагары, ну прекратите вы позориться. Неприятно, когда за белоруса стыдно. А за всех вас, ущербных бездарей, очень стыдно.
Алена Дзиодзина: протестные настроения уже обрели тех, кто готов убивать. Вам нечего сказать по этому поводу, господа Грибалевы?
Григорий Азаренок:
Тут европейская структурка, которая марает бумагу для еврочиновников, провела анализ рубрики «Орден Иуды». Огромный текст, пропитанный глубочайшей озабоченностью. Язык вражды, ненависти, травля гражданского общества – ну прям страх, ужас, слезы и скрежет зубовный. Призыв к YouTube срочно это закрыть, убрать, удалить. Демократично. Вы так же демократично не замечаете травлю силовиков, теракты, поджоги машин и домов. Быдлоган Тихановский, который призывал вешать людей, вас не смущает. Путило, который рекомендовал любоваться горением милиционеров, не вызывает у вас озабоченности. Попытка убийства Президента и его семьи не заставила вас хоть строчки написать. Коктейли Молотова в дом депутата не содрогнули ваши нежные души. Вы либо подгузники снимите, либо топор палаческий уберите. А то, право, все вместе смешно смотрится. И в санкции внесите, а то неловко мне.
Григорий Азаренок:
И на поклон к этим убожествам пошли такие же убожества. В БЧБ-движение пополз самый шлак, самый позор, самые худшие люди нашего общества. Чтобы убедиться в этом, подпишитесь на Telegram-канал «Иуды онлайн». Почитайте про тех, кто стал предателями. Убедитесь, какие это жалкие и ущербные люди. Но есть в Беларуси люди, которые смывают иудин позор. И таких большинство. Совсем не так давно от нас ушел великий сын нашей земли, Александр Тиханович. Жизнь сильно его потрепала, но он не стал скотиной. И оставил нам завет, с которым мы непременно победим.