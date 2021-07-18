Артисты согласились выступить в другой день. В Гродно из-за ливня перенесли концерт на мосту

Новости Беларуси. Вопреки многолетней традиции, дождя во время открытия «Славянки» не случилось. Но, похоже, под занавес фестиваля стихия наверстывает упущенное – над амфитеатром прошел дождь. Правда, не такой, как 17 июля ближе к вечеру накрыл Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Буквально за 20 минут в Гродно выпало почти две декадные нормы осадков. Город на некоторое время был практически парализован. Улицы превратились в каналы, где плавали автомобили и ветки деревьев. К счастью, обошлось без пострадавших. «Носимся по городу, чтобы каждому помочь». Водитель эвакуатора о последствиях ливня в Гродно

Подпортило настроение гродненцам и не состоявшееся открытие моста через Неман. Появившийся на месте старого железнодорожного путепровода длинною более 240 и шириною около 30 метров, он не только один из самых высоких стране, но и точно один из самых нужных для жителей стремительно развивающегося Гродно. Открытие моста и должно было стать настоящим праздником, но вмешалась стихия. Так конструкция выглядела накануне. Водой размыло укрепленные откосы моста, обочины вдоль новой дороги.

Вдвойне неприятно, что аналогичная ситуация произошла здесь же две недели назад. Тогда сделали выводы и установили большее количество ливневок. Но стресс-тест погодой обновленная конструкция пока не прошла. Стихия обрушилась на Гродно за несколько часов до запланированной торжественной церемонии открытия моста. Участие в ней планировал принять и Президен. После доклада губернатора праздник было решено перенести, но не отменить. «Займет 7-8 дней». Владимир Караник о восстановлении моста после ливня в Гродно