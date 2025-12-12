Баскетболисты «Борисфена» обыграли «Рубон» в матче чемпионата Беларуси

Баскетболисты могилевского «Борисфена» на выезде одержали победу над витебским «Рубоном» в матче чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая половина встречи прошла под диктовку гостей, они амбициозно начали противостояние и первую треть выиграли с разницей в 14 баллов. Северяне приложили немало усилий, чтобы отыграться, но на большой перерыв ушли в роли отстающих. Затем бронзовые призеры прошлого национального первенства выровняли свое положение, и продолжительную часть дуэли коллективы демонстрировали неуступчивую борьбу, поочередно вырываясь вперед.

Особенно зрелищным получился финишный отрезок, и команды сохранили интригу. Основное время завершилось вничью. А в овертайме расстановка сил оказалась на стороне баскетболистов «Борисфена». Могилевчане праздновали викторию с результатом 85:83 и возглавляют турнирную таблицу текущего розыгрыша.