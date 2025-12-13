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Более 49 млн европейцев не могут нормально отапливать жилье

13 декабря 2025 07:46
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Право на теплый дом в Европе есть не у всех. По данным Евростата, более 49 миллионов человек, то есть почти каждый 10 житель, не может нормально отапливать жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 49 млн европейцев не могут нормально отапливать жилье-2

Причем большинство из них находится не на периферии ЕС, а в крупнейших экономиках союза. Сильнее всего проблема ощущается в Испании и Франции. По данным Европейской комиссии, энергетическая бедность возникает, когда домохозяйство вынуждено сократить потребление энергии до такой степени, что это негативно сказывается на здоровье и благополучии семьи. 

Холодное жилье, согласно исследованию, это не только стресс и социальная изоляция, а фактор, ведущий к росту числа инсультов, респираторных заболеваний и бытовых травм. Впрочем, Европа добровольно решила протестировать независимость на людях, но и этот эксперимент, как и прочие подобные, провалился. К 2027 году Евросоюз собрался свести к нулю закупки природного газа из России. 

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