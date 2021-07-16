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КГБ Беларуси: продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц

16 июля 2021 13:44
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Новости Беларуси. Так называемые правозащитные центры и фонды в Беларуси были связаны с экстремистами. Во время обысков в офисах заграничных НКО найдены документы невероятных гонораров, запрещенная символика и даже нацистская атрибутика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

КГБ Беларуси: продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц-1

КГБ и Следственный комитет продолжают расследование ряда уголовных дел о преступлениях, которые в той или иной степени связаны с протестной деятельностью. Они уже установили ряд неопровержимых улик того, что различные фонды и неправительственные объединения связаны с радикалами. 

КГБ Беларуси: продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц-4

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:
Продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц. У наиболее активных подписчиков деструктивных Telegram-каналов, таких как ОГСБ, «Буслы ляцяць», EXOMON и других, в отношении которых имелась оперативная информация об их причастности к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъяты травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика. В отношении отдельных лиц добыты доказательства их причастности к совершению уголовно наказуемых деяний, таких как организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни.

# КГБ Беларуси # происшествия # Константин Бычек # Фотофакт

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