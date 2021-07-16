КГБ Беларуси: продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц

Новости Беларуси. Так называемые правозащитные центры и фонды в Беларуси были связаны с экстремистами. Во время обысков в офисах заграничных НКО найдены документы невероятных гонораров, запрещенная символика и даже нацистская атрибутика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ и Следственный комитет продолжают расследование ряда уголовных дел о преступлениях, которые в той или иной степени связаны с протестной деятельностью. Они уже установили ряд неопровержимых улик того, что различные фонды и неправительственные объединения связаны с радикалами.