Художественный фильм о трагических событиях в китайском Нанкине показали в Минске

«Нанкинский фотограф». Китайский фильм, основанный на реальных событиях военных лет, представлен в Минске. Премьера состоялась при поддержке посольства КНР в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 декабря 1937 года японские милитаристы захватили Нанкин, начав жестокую резню, потрясшую весь мир. Историческая военная драма режиссера Шэнь Ао повествует о том, как жители города ценой невероятных усилий спасли негативы, запечатлевшие зверства захватчиков. От их рук пали более 300 тысяч китайских безоружных военных и мирных жителей.

Фильм основан на документальных свидетельствах и показывает через судьбу молодого фотографа, столкнувшегося с жестокостью войны, сопротивление врагу, анализирует народную память, пробуждает в людях стремление беречь мир.

Дмитрий Сорока, режиссер:

Я думаю, что китайский кинематограф прошел очень большой путь. Особенно сейчас, в 2025 году. Если до этого он был догоняющим, то сейчас, думаю, он уже может наравне тягаться с голливудскими картинами, европейскими.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Мы видим, что в Беларуси очень много выдающихся кинофотографов. И очень много выдающихся актеров, актрис. Думаем, что в этом отношении у нас есть большие перспективы. В дальнейшем мы готовы с нашими белорусскими друзьями вместе снимать больше хороших фильмов, телесериалов, чтобы наши люди больше узнали друг друга и стали ближе.

В Китае сегодня, 13 декабря, отмечают Национальный день памяти жертв Нанкинской резни, и показ этого фильма имеет особое значение. Спустя 80 после Победы в мировой антифашистской войне нынешнее поколение остается хранителем исторической правды, донося ее миру в том числе через киноискусство.