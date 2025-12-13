Беларусь примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту в 2027 году, подготовка в нему уже началась. Об этом рассказал глава МЧС Вадим Синявский на церемонии чествования спортсменов-спасателей и их тренеров, которые успешно выступили на чемпионате, прошедшем в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За выдающиеся успехи в спорте, проявленную целеустремленность, стойкость и упорство чемпионы и призеры соревнований отмечены наградами и денежными призами. Кроме того, отдельные работники МЧС получили международную судейскую квалификацию, а также знаки отличия за вклад в развитие пожарно-спасательного спорта.

Их усилия замечены и Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей, которая и приняла решение, что столицей мирового первенства по пожарно-спасательному спорту в 2027-м станет Минск.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

С учетом опыта проведения международных спортивных соревнований Республикой Беларусь, конечно же, мы его планируем провести на самом высоком уровне, как нам и определяет наш глава государства.

Рассчитываю, что мы обеспечим должную подготовку команд для участия в проведении домашнего чемпионата мира. Для этого есть все основания: и составы наших национальных сборных, и юношеские составы, и те успехи, которые имеем.