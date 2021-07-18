В том числе о блокировке интернет-ресурсов. Какие изменения внесены Президентом в закон по защите суверенитета?

Новости Беларуси. Дополнительные меры для защиты страны. Президент на неделе подписал закон, который вносит изменения в законы по защите суверенитета и конституционного строя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Корректировки в документах о чрезвычайном и военном положении, а также Вооруженных Силах.

В частности, основание для введения чрезвычайного положения, помимо стихийных бедствий и катастроф, – беспорядки – это когда возникает опасность для жизни и здоровья людей, а также территориальной целостности страны и существования государства. К таким действиям относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, массовые беспорядки и вооруженные мятежи. Все корректировки разработаны с учетом реагирования на то, что происходило в 2020 году. Замгоссекретаря Совбеза Беларуси о поправках в законе: не должно быть никаких неясных двояких толкований

Новый закон уточняет перечень мер и временных ограничений. Среди них приостановка выпуска средств массовой информации, а также ограничение доступа к интернет-ресурсам. Теперь не Президент? Кто в Беларуси принимает решение о введении военного положения