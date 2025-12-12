Муковозчик: у беглых один принцип – вини Лукашенко и Путина, и ты всегда в мейнстриме западной пропаганды

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Они не могут говорить про хозяев плохо. Они не могут не говорить про хозяев хорошо. Соответственно, независимо от того, восходит солнце или нет. История же какая. Если что случается плохое для Запада – виноваты Путин и Лукашенко. Ну, это априори. Вини, и ты всегда будешь в мейнстриме западной пропаганды. Вот и все.

Если они делают что-то хорошее – не замечай. В идеале. Но если не заметить нельзя, как со звонком Трампа, например, с борта самолета, или с сегодняшним визитом. Если не замечать нельзя, надо ловить каких-то блох. А, еще же Андрей Колесников ничего не написал. Еще же это чмо из Москвы, оно же должно тоже найти что-нибудь, до чего-нибудь доцепиться. Цвет галстука, я не знаю, там еще что-нибудь обсудить. Вместо сути до чего-нибудь доцепиться.

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