Сотни греческих фермеров заблокировали порт Салоники

Сотни греческих фермеров заблокировали вход в крупнейший на Балканах порт Салоники. И это уже не первый случай за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнем году аграрии столкнулись с высокими производственными затратами, повреждением урожая из-за непредсказуемой погоды и оспой овец, которая привела к забою скота. Но помочь им ни власти, ни Евросоюз не могут.

Еще в октябре Брюссель остановил выплаты субсидий из фондов поддержки. Деньги грекам больше не дают из-за коррупции, которая процветает в правительственных кругах. Чиновники подделывали права собственности на землю, чтобы получать выплаты вместо фермеров.

Я хочу донести это послание до Европы, до ее фермеров: мы должны сплотиться, потому что ЕС начинает распадаться.