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Сотни греческих фермеров заблокировали порт Салоники

13 декабря 2025 07:50
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Сотни греческих фермеров заблокировали вход в крупнейший на Балканах порт Салоники. И это уже не первый случай за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни греческих фермеров заблокировали порт Салоники-2

В нынешнем году аграрии столкнулись с высокими производственными затратами, повреждением урожая из-за непредсказуемой погоды и оспой овец, которая привела к забою скота. Но помочь им ни власти, ни Евросоюз не могут.

Сотни греческих фермеров заблокировали порт Салоники-4

Еще в октябре Брюссель остановил выплаты субсидий из фондов поддержки. Деньги грекам больше не дают из-за коррупции, которая процветает в правительственных кругах. Чиновники подделывали права собственности на землю, чтобы получать выплаты вместо фермеров.

Сотни греческих фермеров заблокировали порт Салоники-6

Я хочу донести это послание до Европы, до ее фермеров: мы должны сплотиться, потому что ЕС начинает распадаться.

Сотни греческих фермеров заблокировали порт Салоники-8

Уже более недели фермеры блокируют порты, границы и аэропорты, нарушая движение транспорта. Протестующие заявляют, что будут бороться, пока не получат все причитающиеся им компенсации.

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