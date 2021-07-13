«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ

Новости Беларуси. В вечернем эфире ОНТ смотрите 13 июля двухсерийный фильм – расследование жутких событий с привкусом терроризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было предложено осуществить террористический акт фактически в отношении одного из представителей масс-медиа Беларуси. В частности, рассматривался целый ряд вариантов, начиная от Маркова, заканчивая Туром либо Азаренком. Григорий был посвящен в минимум деталей. Все, что он знал – это то, что два-три отморозка к нему подойдут и, возможно, попытаются, так скажем, спровоцировать его на какие-то действия. То есть он не знал конкретно, что на него планируется нападение. Он не знал, какие действия с ним в последующем будут производить.

Возле машины было двое. Когда они меня увидели, они на меня пошли. У меня щелкнуло, я понял, что это они.

Нужно реальное физическое устранение, то есть пропагандистам отрезать языки, а ментов просто валить. Один, два, три трупа – и все. Все пойдет по накатанной.

Граната дымовая, шесть зарядов направленного действия, часовые механизмы. И во второй капсуле детонатор.

Все чаты, которые так или иначе связаны с радикальными идеями, мнениями и предложениями, находятся под плотнейшим контролем Комитета государственной безопасности.

Попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области, нападение на объект связи российской воинской части под Вилейкой, покушение на тележурналиста Григория Азаренка.