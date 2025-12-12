Баскетболисты «МИНСКА» потерпели четвертое поражение подряд в Единой молодёжной лиге

Резервисты баскетбольного клуба «МИНСК» вновь потерпели неудачу в матче выездной серии Единой молодежной лиги. 12 декабря наши парни в Краснодаре встречались с местной командой «СШОР-Локомотив-Кубань», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первая четверть прошла с преимуществом белорусов, однако во втором игровом отрезке наступил небольшой спад, который можно было исправить. Но после большого перерыва россияне усилили натиск и начали наращивать перевес, который достиг 22 баллов. Поражение дружины Дмитрия Колтунова со счетом 65:87. Самым результативным в составе столичного коллектива стал Виталий Дучко, набравший 13 очков.

13 декабря соперники проведут повторное противостояние, а затем продолжат гостевое турне. На домашнюю площадку «минчане» вернутся только в начале 2026 года. Напомним, по итогам регулярки в плей-офф выйдет лучшая восьмерка.