Как благоустроили Минск в 2025-м, обсудят в ток-шоу «Большой город»

Стартом пятилетки качества – программы, призванной улучшить городскую среду, навести порядок на земле, сделать жизнь белорусов комфортнее, стал Год благоустройства. О том, что удалось сделать в 2025-м, обсудят гости программы «Большой город».

Минск является ухоженным и красивым городом. При этом жители столицы с готовностью откликаются на инициативу делать его еще лучше, а зачастую и сами предлагают идеи.

2025 год показал общую заинтересованность в благоустройстве, начиная от жителей и заканчивая органами государственной власти.

Самое главное, не работа коммунальных служб, а привлечение к этому граждан и предприятий, организации.

Проводимое мероприятие – это золотая середина между удобством и эстетикой, усилиями государства и общества.