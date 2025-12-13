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Как благоустроили Минск в 2025-м, обсудят в ток-шоу «Большой город»

13 декабря 2025 08:22
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Стартом пятилетки качества – программы, призванной улучшить городскую среду, навести порядок на земле, сделать жизнь белорусов комфортнее, стал Год благоустройства. 

О том, что удалось сделать в 2025-м, обсудят гости программы «Большой город». 

Как благоустроили Минск в 2025-м, обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Минск является ухоженным и красивым городом. При этом жители столицы с готовностью откликаются на инициативу делать его еще лучше, а зачастую и сами предлагают идеи.

Как благоустроили Минск в 2025-м, обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

2025 год показал общую заинтересованность в благоустройстве, начиная от жителей и заканчивая органами государственной власти.

Как благоустроили Минск в 2025-м, обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

Самое главное, не работа коммунальных служб, а привлечение к этому граждан и предприятий, организации.

Как благоустроили Минск в 2025-м, обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

Проводимое мероприятие – это золотая середина между удобством и эстетикой, усилиями государства и общества. 

Как благоустроили Минск в 2025-м, обсудят в ток-шоу «Большой город»-10

Давайте мы вместе, дружно выйдем с соседями и сами создадим свой комфорт. 

Хочешь навести порядок во всем мире – сначала наведи его у себя дома. Как это сделать, разберемся с гостями программы. 

«Большой город» на СТВ, 14 декабря, 10:00.

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