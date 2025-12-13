Как благоустроили Минск в 2025-м, обсудят в ток-шоу «Большой город»

Стартом пятилетки качества – программы, призванной улучшить городскую среду, навести порядок на земле, сделать жизнь белорусов комфортнее, стал Год благоустройства.
О том, что удалось сделать в 2025-м, обсудят гости программы «Большой город».
Стартом пятилетки качества – программы, призванной улучшить городскую среду, навести порядок на земле, сделать жизнь белорусов комфортнее, стал Год благоустройства.
О том, что удалось сделать в 2025-м, обсудят гости программы «Большой город».
Минск является ухоженным и красивым городом. При этом жители столицы с готовностью откликаются на инициативу делать его еще лучше, а зачастую и сами предлагают идеи.
2025 год показал общую заинтересованность в благоустройстве, начиная от жителей и заканчивая органами государственной власти.
Самое главное, не работа коммунальных служб, а привлечение к этому граждан и предприятий, организации.
Проводимое мероприятие – это золотая середина между удобством и эстетикой, усилиями государства и общества.
Давайте мы вместе, дружно выйдем с соседями и сами создадим свой комфорт.
Хочешь навести порядок во всем мире – сначала наведи его у себя дома. Как это сделать, разберемся с гостями программы.
«Большой город» на СТВ, 14 декабря, 10:00.