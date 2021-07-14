Что белорусскому МИДу ответили в других странах на материалы о террористических действиях иностранцев?

Новости Беларуси. Уничтожение военных объектов, убийства и покушения. Шокирующие подробности планируемых в Беларуси зверств, а также детали спецоперации КГБ по устранению террористических ячеек 13 июля показали в фильме «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенью и зимой 2020 года в мессенджере Telegram начали создаваться чаты и каналы явно радикальной направленности с целью жечь, взрывать, убивать. Среди участников распределялись боевые роли: от разведчика и минера до бойца и инженера. А администратор одной из групп, гражданин Германии, разработал сразу несколько жестких сценариев. Один из них – поджог лесозаготовительной техники в Березинском районе. За дело взялась 38-летняя жительница Минска, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь. В напарниках оказался внедренный в радикальный чат сотрудник госбезопасности. За секунды до поджога группу задержали с поличным. «Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

Наталья Матвеева («Октавия»), задержанная:

Акция прямого действия. Он считает, что чем больше, тем лучше. И чем громче и страшнее, тем лучше. Это позволит устрашить людей, это позволит привлечь финансирование для того, чтобы... для дальнейшего развития событий.

– Сам он здесь не принимал участия в таких акциях?

– Нет.

В планах у радикалов был и подрыв военного объекта, который находится в Вилейском районе. К уничтожению 43-го узла связи военно-морского флота России чат-бойцы подготовились заранее. Тепловизор, оружие и взрывчатку получили из Украины под пристальным контролем того самого администратора. «Он ещё взял с собой две запасные мины». Как готовился подрыв военного объекта в Вилейском районе?

Выполнить задачу не получилось. Теракт был предотвращен спецслужбами. Самым циничным оказался эпизод с покушением на тележурналистов. Среди них сотрудник СТВ Григорий Азаренок. Его планировали вывезти в лес, отрезать язык, и, возможно, убить. «Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азаренка и откровенные признания радикалов

Сейчас все фигуранты, которые состояли в радикальном Telegram-чате, задержаны и дают показания. О незаконной деятельности руководителя этого канала под ником ДИС – он же гражданин Германии Хоффман – было уведомлено посольство Германии, а также литовские и американские дипломаты – о роли Ольги Карач. Как готовилось нападение на Азаренка? КГБ раскрыл подробности операции

МИД Беларуси:

Белорусская сторона незамедлительно подготовила материалы о незаконной, если не сказать террористической, деятельности данного гражданина Германии и официально передала их по дипломатическим каналам немецким, американским и литовским коллегам в ходе очных встреч в МИД. Несмотря на убедительный фактологический материал, а также совершенно очевидные криминальные составляющие вменяемых деяний, до настоящего момента официальная реакция указанных стран отсутствует.

По поводу террористических атак в сторону Беларуси высказываются и военные ученые. Суть в повторении и циркуляции исторических фактов. Подобные войны уже были. Отличие в том, что сегодня террор и факты экстремизма подкреплены современными информационными технологиями.

Владимир Макаров, заместитель председателя Военно-научного общества Беларуси:

Что делается сегодня? Ряд военных ученых рассматривает события, которые произошли у нас в прошлом году (и до сего времени), как реализацию так называемой американской стратегии «серых зон» операционных направлений. Главный принцип, например, терроризма, международного терроризма, который стал определением, и методы, которые используются, – в этой войне разрешено все, что запрещено Женевскими конвенциями, все, что запрещено здравым смыслом, все, что запрещено так называемым гуманитарным правом или правом войны. Все, что запрещено традиционными религиями, конфессиями. Мы столкнулись с этими феноменами, мы столкнулись с агрессией против нас.