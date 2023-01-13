Пучков о Беларуси: «Никаких сомнений нет в том, что вы наш единственный союзник»

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Вы говорили: Россия очень богатая. Да, там вся таблица Менделеева. Но вкладывают большие капиталы в развитие других экономик, мол, белорусский опыт не так востребован, потому что у Беларуси нет нефти и газа. Но поймите, у Беларуси есть нематериальное богатство – мы самая короткая дорога в Кремль. И мы сейчас единственный союзник, который остался верен. Наш глава государства говорил, что будем стоять плечом к плечу, спиной к спине. Поэтому, мне кажется, необходимо копипаст белорусского опыта делать в России. Потому что 1990-е годы мы одинаково переживали. Вам не повезло – у вас был Ельцин. Нам повезло – у нас Лукашенко. Поэтому только в этом, наверное, а в другом наша душа одинаковая. Поэтому приживется белорусский опыт, несмотря на то что у вас много нефти и газа.

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:

Никаких сомнений нет в том, что вы наш единственный союзник. Точно так же, как и мы ваш. Оказывается, остались где-то приличные люди, для которых определенные слова действительно что-то значат. Все остальные тихо-тихо разбежались и больше никого. Остались мы вдвоем.

Евгений Пустовой:

Вот и хорошо! Россия очищается. Если бы этот бомонд разбежался в 1990-е, тогда бы и Союз не развалился.

Григорий Азаренок, СТВ:

Знаете, такое вот мы придумали. Когда Россия победит (а она непременно победит), наше Союзное государство победит, то и страны СНГ, и третьего мира, Латинской Америки, и даже Запада побегут на поклон. И уже Александр Григорьевич и Владимир Владимирович будут ставить свои условия этого прихода.

Дмитрий «Гоблин» Пучков:

Если будут. Я не сторонник всепрощенничества. Плохо себя вел – пошел вон, с тобой разговаривать не будем. Вот это наш союзник – ему условия максимальнейшего благоприятствования. Никакой торговли про нефть, газ, что-то там – минимальные цены вообще без разговоров, потому что мы одной крови фактически.

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