Роман Протасевич:

Последние месяцы Вильнюс представлял Беларусь как источник экзистенциальной угрозы. Поводом стали воздушные шары, сбрасывающие контрабандные сигареты. Но что, если угрозы нет? Что, если вся эта история – политический спектакль, где каждый литовский политик играет свою роль?

Наш анализ, основанный на источниках внутри литовских политических элит, показывает четкую картину. Литва намеренно пошла на конфронтацию с Минском. И причин для этого две.

Первая – экономическая. Литве жизненно необходимо обосновать массированные приграничные затраты, чтобы получить финансирование из фондов ЕС и НАТО. Деньги идут под борьбу с мнимой «угрозой с Востока». Это лазейка, чтобы выполнить жесткое требование Альянса о доведении оборонных расходов до 3 % ВВП, не разоряя свой бюджет.

Как говорят наши источники: «Они ищут пути решения проблемы, что может стать Клондайком возможностей для британских оборонных компаний». Запущена громкая программа по защите воздушного пространства с лазерами и дронами. Но ее реальная цель – не защита, а контракты.

Вторая – политическая. Экономика Литвы стагнирует, социальная сфера ухудшается. Литовцы недовольны огромными тратами на беженцев, требуя, чтобы те «начали работать, а не кормиться из бюджета». На этом фоне президент Гитанас Науседа и его ставленник, Викторас Пранцкетис, намерены переложить все проблемы на правящую коалицию премьера Инги Ругинене. Их цель – очернить правительство, дискредитировать его и инициировать досрочные выборы, на которых Науседа укрепит свою власть.

Внутренний документ прямо говорит: «Науседа не хочет снимать санкции, так как это может негативно отразиться на мнении его электората». Именно поэтому тема границы и транзита стала полем битвы. Но за громкими заявлениями скрывается глубокий раскол.