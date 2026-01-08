Линейка лекарств расширяется! Какие задачи ставит перед собой фармотрасль Беларуси?

Фармацевтическая отрасль сегодня – это не просто одна из сфер промышленности, а важнейший элемент национальной безопасности. От того, какие лекарства производит страна, насколько они доступны и качественны, напрямую зависит устойчивость системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь за последние годы сделала здесь принципиальный выбор – опираться на собственные силы. И этот курс подтверждают цифры. За десятилетие объем производства отечественных лекарств вырос почти в 5 раз – до 2,5 миллиарда рублей. Сегодня каждая вторая упаковка лекарства на белорусском рынке отечественного производства, а в больницах доля наших препаратов превышает 80 %. При этом речь идет не о компромиссе в качестве: все лекарства проходят многоступенчатый контроль и соответствуют стандартам, признанным на международном уровне.

Ключевая задача отрасли – доступность. Около 60 % белорусских лекарств в ценовом диапазоне до 6 рублей. Это осознанная социальная политика: фармотрасль ориентируется не на максимальную прибыль, а на реальные доходы населения. Цены находятся под постоянным контролем, а индекс их роста остается минимальным.

В стране действует стратегия развития фармацевтической промышленности до 2035 года. Ее цель – ежегодно регистрировать не менее 50 новых отечественных препаратов. Сегодня в портфеле белорусских производителей около 1800 лекарств, и линейка постоянно расширяется: зарегистрированы десятки новых наименований – от средств для лечения диабета до современных противоопухолевых и антибактериальных лекарств.

Особый акцент на импортозамещение и биотехнологии. Так, в 2025 году появился целый ряд отечественных генериков, вакцины, созданные совместно с Кубой. Активно идет трансфер технологий со Швейцарией, Китаем, Ираном, Индией. Белорусские лекарства востребованы и за рубежом. География экспорта – почти 30 стран, приоритет – рынок ЕАЭС, где основным партнером остается Россия. Но появляются и новые направления – ОАЭ, Камбоджа, Афганистан, страны Африки и Латинской Америки. Экспорт уже превысил 200 миллионов долларов и продолжает расти.

За годы суверенного развития в Беларуси фактически с нуля создана полноценная фармацевтическая промышленность. Сегодня это 40 предприятий, тысячи рабочих мест, устойчивый рост и, главное, уверенность в том, что страна способна обеспечить себя жизненно важными лекарствами. И этот запас прочности становится особенно ценным в мире, где здоровье все чаще превращается в элемент большой политики.