«Во благо страны, не ради славы!» Лукашенко о замысле премии «За духовное возрождение»

Традиции как основа государственности. Сохранение наследия предков. А также развитие белорусской культуры – со взглядом в будущее, чтобы было что передать следующим поколениям. Уже традиционную премию «За духовное возрождение» вручил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее удостоены четыре коллектива и инспектор милиции. Вот уж в буквальном смысле – на страже белорусских ценностей. Также 8 января состоялось вручение специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Награды удостоены 10 лауреатов. Еще одна спецпремия главы государства – «Белорусский спортивный Олимп» – присуждена трем лауреатам. Первая премия «За духовное возрождение» состоялась в 1998 году, 28 лет назад. С тех пор многое изменилось – в Беларуси и в мире. Но кое-что неизменно: нам есть чем гордиться, что беречь и защищать. Об этом заявил глава государства. Александр Лукашенко поздравил главных виновников торжества и отметил, что запрос на подобную премию шел от жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В начале 90-х, в первые годы независимости, очень активно звучала тема поиска белорусской православной реликвии – Креста Евфросинии Полоцкой. Помню, как, будучи кандидатом в Президенты, в одном из интервью сказал журналистам, что надо восстанавливать экономику. Тогда и раритеты найдутся. Но в определенном смысле мы нашли святыню. Очень быстро. В сердце народа. Нашли этот символ духовности в людях, которые в кратчайшие сроки восстановили нормальный темп развития народного хозяйства. Которые, невзирая на безденежье, развивали традиции народного творчества и другие виды искусства – совершенно не коммерческие и на тот момент непопулярные. Нашли его в людях доброй воли – милосердных и бескорыстных, сохранивших в столь суровые времена внутреннюю чистоту. Через два года после выборов мы из заработанных всей страной денег учредили премию «За духовное возрождение». Из года в год мы присуждаем ее за то, что сделано по зову сердца, не напоказ. Во имя искусства, не на продажу. Во благо страны, но не ради славы. Сегодня особенно важно понимать, что слова «духовность» и «культура» тесно взаимосвязаны и одно без другого невозможно. А культура – это пульс жизни. Жизни народа. Если мы храним материальное, творческое, духовное наследие предков – у нас обязательно будет история. Если есть что хранить – значит, есть народ и есть государство. Простые истины. Спасибо всем, кто претворяет их в жизнь – бережет историческую память, культуру, духовные ценности. Александр Лукашенко не раз, особенно обращаясь к людям из сферы культуры, говорил о корнях. Культура важна, но она должна идти рука об руку с духовностью. В нашей стране это есть. Есть идентичность. Разрушить основы, убедить в культурной «пустоте» белорусов пытались неоднократно. Такие нынче методички тех, кто охотится на суверенитет государств. Причем охотится через сердца людей. Потому наша задача – обеспечить защиту белорусской духовности. По этой же причине особое внимание на уровне главы государства.

Духовность дает нам ориентир для сохранения золотой середины. Мы видим на разных примерах, когда человек увлекается только культурой или только технологиями, это не всегда может принести пользу. А духовность напоминает, что культура для человека, технологии для человека. За этим всем нельзя забывать именно человека, для которого это все делается.