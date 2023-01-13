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Сможет ли Россия избавиться от олигархов по примеру белорусского опыта? Мнение блогера Дмитрия Пучкова

13 января 2023 18:30
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Григорий Азаренок, СТВ:
В одном из последних выступлений в прошедшем году Владимир Путин назвал олигархов уже напрямую врагами России. Вот вам интересен белорусский опыт. У нас эту публику вычистили еще в 90-е, у нас олигархов как таковых нет. Мы строим социальное государство. Для России был бы интересен белорусский опыт построения государства?

Пустовой: «Лучше, чем Беларусь и белорусские журналисты, никто не представлял интересы России» – подробности здесь.

Сможет ли Россия избавиться от олигархов по примеру белорусского опыта? Мнение блогера Дмитрия Пучкова-1

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:
Боюсь, оно немного несоразмерное в силу размеров, ресурсов. У вас нет такого количества нефти, угля, который кому-то достался в частные руки, принес дикие деньги, сотни миллиардов долларов. И дальше граждане, обладатели этих денег, начинают оказывать влияние на политику. Нам про это еще подробно на пальцах рассказывал дедушка Ленин, как формируется буржуазный класс и какое воздействие он оказывает на политику государства. Вот они образовались, а как от них избавиться, я не представляю. Я полностью согласен, что Александр Григорьевич проводит в области построения социального государства. Но взять ваш опыт и перенести на нас просто невозможно.

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# Государственная политика # общество # Дмитрий Пучков # Григорий Азарёнок # Владимир Путин # Владимир Ленин # Фотофакт

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