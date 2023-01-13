Сможет ли Россия избавиться от олигархов по примеру белорусского опыта? Мнение блогера Дмитрия Пучкова

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Григорий Азаренок, СТВ:

В одном из последних выступлений в прошедшем году Владимир Путин назвал олигархов уже напрямую врагами России. Вот вам интересен белорусский опыт. У нас эту публику вычистили еще в 90-е, у нас олигархов как таковых нет. Мы строим социальное государство. Для России был бы интересен белорусский опыт построения государства?