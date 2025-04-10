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Новости по тегу #Дмитрий Пучков

Пучков о «Евровидении»: за каким бесом мы туда лезли, я никогда понять не мог
10 апреля 2025 18:56

Пучков о «Евровидении»: за каким бесом мы туда лезли, я никогда понять не мог

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Беларусь – это единственный союзник РФ. Получилось так только благодаря тому, что у руля стоит Лукашенко
10 апреля 2025 18:46

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Беларусь – это единственный союзник РФ. Получилось так только благодаря тому, что у руля стоит Лукашенко

Пучков об ответе Китая на пошлины Трампа: у них с мозгами все в порядке
10 апреля 2025 18:30

Пучков об ответе Китая на пошлины Трампа: у них с мозгами все в порядке

Пучков о рекорде Овечкина: те, кто выступает против, значит, вы вместе с украинскими нацистами
10 апреля 2025 18:26

Пучков о рекорде Овечкина: те, кто выступает против, значит, вы вместе с украинскими нацистами

Пучков: «Одних от власти отодвигают, другим – помогают». Кто и как пытается уничтожить государственность стран?
22 ноября 2024 19:01

Пучков: «Одних от власти отодвигают, другим – помогают». Кто и как пытается уничтожить государственность стран?

Дмитрий «Гоблин» Пучков: мы отдаём воспитание своих детей американцам – надо начинать шевелиться!
22 ноября 2024 18:25

Дмитрий «Гоблин» Пучков: мы отдаём воспитание своих детей американцам – надо начинать шевелиться!

Пучков: востребовано только то, что показывают по телевизору. Нужно внедрять хорошее, доброе, вечное!
31 мая 2024 19:47

Пучков: востребовано только то, что показывают по телевизору. Нужно внедрять хорошее, доброе, вечное!

Дмитрий «Гоблин» Пучков: гнусного гегемона в лице США быть не должно. За рога и в стойло!
31 мая 2024 19:41

Дмитрий «Гоблин» Пучков: гнусного гегемона в лице США быть не должно. За рога и в стойло!

Пучков об угрозах Трампа «бомбить Москву»: все ваши Лос-Анджелесы и Нью-Йорки сгорят в пламени ядерного огня!
31 мая 2024 19:32

Пучков об угрозах Трампа «бомбить Москву»: все ваши Лос-Анджелесы и Нью-Йорки сгорят в пламени ядерного огня!

«Давно пора быть жёстче!» Каким был форум «История для будущего. Россия и Беларусь»?
15 октября 2023 19:51

«Давно пора быть жёстче!» Каким был форум «История для будущего. Россия и Беларусь»?

Азарёнок: Соледар – наш. И соль больше не сіль. И мы будем сыпать вам эту соль на раны
14 января 2023 14:35

Азарёнок: Соледар – наш. И соль больше не сіль. И мы будем сыпать вам эту соль на раны

«Ладно бы был какой-нибудь Моргенштерн». Пучков объяснил массовое предательство российских знаменитостей
13 января 2023 19:53

«Ладно бы был какой-нибудь Моргенштерн». Пучков объяснил массовое предательство российских знаменитостей