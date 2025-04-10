Я знаю ровно два примера, ровно два из десятилетий истории этого «Евровидения». Номер один – это группа ABBA с песней «Waterloo». Это раз. Вторая была Селин Дион, это которая песню про «Титаник» пела.
А что тут можно думать? Я думаю то же самое, что и всегда. Беларусь – это единственный союзник Российской Федерации. Получилось так, с моей точки зрения, исключительно благодаря тому, что у руля стоит Александр Григорьевич.
Я считаю правильно. Конечно, не руководитель КНР. Но глядя на то, что там происходит, у них с мозгами все в порядке. А поскольку это глубоко восточные люди, у них и с терпением все в порядке.
Гражданин Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Это какое-то нечеловеческое абсолютно сочетание физических данных, волевых данных, спортивной подготовки. Человек в 39 лет способен на такие спортивные подвиги!
«Теперь это видно на примере Грузии, Молдавии, Украины. Видно же невооруженным взглядом, что там торчат волосатые уши Дяди Сэма».
«Игрушки американские, мультфильмы американские, фильмы американские. Всё американское».
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