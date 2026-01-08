Цена политических игр Литвы – 1 млрд евро в год. Кто стоит за продолжением санкционной войны с Беларусью?

Роман Протасевич:

Последние месяцы Вильнюс представлял Беларусь как источник экзистенциальной угрозы. Поводом стали воздушные шары, сбрасывающие контрабандные сигареты. Но что, если угрозы нет? Что, если вся эта история – политический спектакль, где каждый литовский политик играет свою роль?

Наш анализ, основанный на источниках внутри литовских политических элит, показывает четкую картину. Литва намеренно пошла на конфронтацию с Минском.

О причинах читайте здесь.

Тема границы и транзита стала полем битвы. Но за громкими заявлениями скрывается глубокий раскол. Премьер Инга Ругинене и ее коалиция, хотя и не говорят об этом публично, готовы снять санкции с белорусского калия, разрешить транзит и начать постепенную разморозку отношений с Минском. Они понимают, что нынешний курс ведет страну в экономическую пропасть.

Но против этого выступают «Движение либералов» во главе с Викторией Чмилите, консерваторы под предводительством экс-министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса и демократы экс-премьера Саулюса Сквернялиса. Их главная задача – максимально тянуть время. Почему? Нормализация на границе и снятие санкций мгновенно улучшит экономику. А это прямой путь к укреплению позиций политических оппонентов.

И пока они тянут время, литовский бизнес платит по их счетам. Реальные цифры, которые озвучивают сами литовцы: ежемесячные убытки – порядка 18 млн евро, транспортный сектор теряет 1 миллиард евро в год, Литва теряет статус транзитного хаба. Ее место занимает Польша, открывающая границы и забирающая логистические потоки из Азии.