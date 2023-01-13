Пустовой: мы склоняемся перед победителями, которые спасли мир от нацистской чумы. А перед кем склоняются украинские националисты? 

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Самое главное, что у нашего народа будет будущее и есть, потому что наши люди склоняются перед поколением победителей. Перед кем склоняются украинские националисты? Перед извергами и бандитами. Перед теми, кто сеял смерть. Я Бандеру имею в виду. А мы склоняемся перед победителями, которые спасли мир от нацистской чумы, от уничтожения и смерти. Почему важно поколение? Почему важны старики и дети? Потому что это передается – опыт, это от слова Родина, род, родня. То есть это дерево, которое плодоносит. А нам пытаются через прогресс в том числе: вы умнее, давайте откажемся от них. То есть хотят оборвать нить жизни, срубить это дерево, чтобы надкушенные «яблоки», которые внутри себя и которые на телефонах они носят, остались без питательной энергии своего рода, дерева.

Григорий Азаренок, СТВ:

Те, которые с «яблоками», нас смотреть не могут, у них мой Telegram-канал не работает.

Евгений Пустовой:

Был шанс исправиться, стать человеком.

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