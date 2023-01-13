О чём Григорий Азарёнок хотел сказать военным и при чём тут новые зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2»?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня произошло замечательное, знаковое событие. Беларусь стала сильнее, мощнее. У нас появились новые зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», они будут защищать нашу страну. Это 15-я зенитно-ракетная бригада, которая базируется под Минском. Довелось мне побывать на этом мероприятии, оно замечательное. Было очень интересно. Долго думал, что можно сказать военным, и буквально вчера наткнулся на замечательное стихотворение Станислава Юрьевича Куняева. Сейчас оно очень актуально и для России, и для Беларуси.

Добро должно быть с кулаками.

Добро суровым быть должно,

Чтобы летела шерсть клоками

Со всех, кто лезет на добро.

Добро не жалость и не слабость.

Добром дробят замки оков.

Добро не слякоть и не святость, не отпущение грехов.

Быть добрым не всегда удобно,

Принять не просто вывод тот,

Что дробно-дробно, добро-добро

Умел работать пулемет.

Что смысл истории в конечном

В добротном действии одном –

Спокойно вышибать коленом

Добру не сдавшихся добром!

Пустовой: «Лучше, чем Беларусь и белорусские журналисты, никто не представлял интересы России» – подробности здесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Добро всегда неудобное. А философия змагарства удобненькая, чтобы понравилось Европе, либералам, чтобы всем было якобы хорошо. И то, что кричали на улицах, дети плакали, их можно сейчас пугать змагарами. Если ты не уснешь, то придут змагары, дети засыпают. Вместо бабая.