О чём Григорий Азарёнок хотел сказать военным и при чём тут новые зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2»?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня произошло замечательное, знаковое событие. Беларусь стала сильнее, мощнее. У нас появились новые зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», они будут защищать нашу страну. Это 15-я зенитно-ракетная бригада, которая базируется под Минском. Довелось мне побывать на этом мероприятии, оно замечательное. Было очень интересно. Долго думал, что можно сказать военным, и буквально вчера наткнулся на замечательное стихотворение Станислава Юрьевича Куняева. Сейчас оно очень актуально и для России, и для Беларуси.
Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
Чтобы летела шерсть клоками
Со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость, не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
Принять не просто вывод тот,
Что дробно-дробно, добро-добро
Умел работать пулемет.
Что смысл истории в конечном
В добротном действии одном –
Спокойно вышибать коленом
Добру не сдавшихся добром!
Пустовой: «Лучше, чем Беларусь и белорусские журналисты, никто не представлял интересы России» – подробности здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Добро всегда неудобное. А философия змагарства удобненькая, чтобы понравилось Европе, либералам, чтобы всем было якобы хорошо. И то, что кричали на улицах, дети плакали, их можно сейчас пугать змагарами. Если ты не уснешь, то придут змагары, дети засыпают. Вместо бабая.
Подписывайтесь на нас в Telegram!