Пока европейские политики щеголяют на саммитах в Париже, обсуждая военные базы за тысячи километров, в их собственных странах гражданин живет в страхе перед завтрашним днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Литве 170 тысяч человек находятся в условиях абсолютной бедности. По данным соцопроса, литовцы не могут покрыть свои базовые нужды: питание, лекарства, отопление. Но и это лишь верхушка айсберга. Литва, стремящаяся быть региональным лидером, уверенно входит в число стран ЕС с самым высоким уровнем нищеты. По европейским стандартам в зону риска попадает каждый пятый житель Литвы. И этот позорный титул – закономерный итог выбора ее правящего класса. Экономические трудности, вызванные санкционной политикой Вильнюса, обрушились на граждан ростом цен и падением доходов. 37 % людей старше 65 лет находятся на грани нищеты. Вслед за пенсионерами в эту пропасть катится и молодое поколение. Студенты жалуются на низкое качество образования, что лишает молодежь шансов на лучшую жизнь.