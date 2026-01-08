Система здравоохранения Латвии столкнулась с острой нехваткой кадров

В то время как население стареет и количество хронических больных растет, число тех, кто должен о них заботиться, сокращается. Речь идет не просто о нехватке рук, а о содержании и статусе самой профессии, которую власти годами обесценивали. Зарплаты среднего медицинского персонала в Латвии одни из самых низких в Евросоюзе. При этом Министерство здравоохранения открыто заявляет, что денег на повышение довольствования в 2026 году не будет. Как следствие – молодые врачи отказываются работать в больницах, а опытные специалисты уезжают за границу или вовсе уходят из профессии, не выдерживая переработок.