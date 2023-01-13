«Ладно бы был какой-нибудь Моргенштерн». Пучков объяснил массовое предательство российских знаменитостей
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.
Григорий Азаренок, СТВ:
Хотел начать с того, что этот год начался с такого парада, как это называется, модно сейчас, в повесточке, каминг-аутов. Мы видели различных звезд: это и Гребенщиков, Меладзе и различные блогеры. Вдруг из них начало проявляться какое-то недержание в России – они все где-то в дубаях. И второе – недержание внутреннего содержимого, если можно так назвать. Что это за феномен такой – культурное предательство?
Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:
С моей точки зрения, ничего нового они не сказали. Что Гребенщиков, что какой-нибудь Макаревич, Меладзе. Ничего нового они не сказали абсолютно. Они и до этого говорили ровно то же самое: страну родную они не любят, население этой страны, народ, они ненавидят и за людей не считают. В общем-то, никогда этого не скрывали. А тут просто гуще полилось, на мой взгляд. И при этом у граждан в голове многое переключилось. И они как дети малые: ой, мы думали ты хороший, а ты, оказывается, вон какой. А что, поинтересуйтесь творчеством этих гребенщиковых, макаревичей и прочих.
В чем причина, с моей точки зрения? У нас капитализм, а значит все деньги, которые удалось заработать, наворовать в России – не знаю, у всех способы разные – выводятся за кордон. И вот деньги лежат там. А как известно, российские активы заарестовали. Сначала государственные, потом взялись за так называемых олигархов. И нетрудно догадаться, что дело дойдет и до тех, кто помельче. И, соответственно, они ломанулись к своим деньгам. Деньги надо спасать. А чтобы тебя белый хозяин не трогал, даже не похвалил, а просто чтобы не трогал, надо немедленно засвидетельствовать свою верноподданность, преданность, готовность выступать на стороне хозяина. Вот и стараются. Выглядит все, особенно в исполнении гражданина Гребенщикова, настолько омерзительно, что словами не передать. Ладно бы был какой-нибудь Моргенштерн. Молодой пацан, у которого еще в голове не устоялось. Ты-то, уже к 70, наверное, возраст. А все какую-то ахинею несет. Какие-то у него там фашистские государства, весь мир затаил дыхание – бред подростковый. Но наблюдать смешно.
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