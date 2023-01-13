«Ладно бы был какой-нибудь Моргенштерн». Пучков объяснил массовое предательство российских знаменитостей

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков. Григорий Азаренок, СТВ:

Хотел начать с того, что этот год начался с такого парада, как это называется, модно сейчас, в повесточке, каминг-аутов. Мы видели различных звезд: это и Гребенщиков, Меладзе и различные блогеры. Вдруг из них начало проявляться какое-то недержание в России – они все где-то в дубаях. И второе – недержание внутреннего содержимого, если можно так назвать. Что это за феномен такой – культурное предательство?

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:

С моей точки зрения, ничего нового они не сказали. Что Гребенщиков, что какой-нибудь Макаревич, Меладзе. Ничего нового они не сказали абсолютно. Они и до этого говорили ровно то же самое: страну родную они не любят, население этой страны, народ, они ненавидят и за людей не считают. В общем-то, никогда этого не скрывали. А тут просто гуще полилось, на мой взгляд. И при этом у граждан в голове многое переключилось. И они как дети малые: ой, мы думали ты хороший, а ты, оказывается, вон какой. А что, поинтересуйтесь творчеством этих гребенщиковых, макаревичей и прочих.