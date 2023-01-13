Пучков о западной пропаганде: «Чудовищные фабрики троллей гадят на промышленной основе»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы здесь обсуждали тему, и глава нашего государства с госсекретарем Союзного государства, Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, обсуждали тему союзного медиахолдинга, союзных СМИ. Как вам кажется, с точки зрения информационной войны, ведь идет уже самая настоящая война со всем Западом, со всем огромным конгломератом капиталистического мира, средства массовой информации соответствуют уровню вызова? Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:

Наши? Нет, никаким боком вообще. Григорий Азаренок:

Что делать? Какими вы видите сейчас агитпроп? Мы считаем это хорошее слово.

Дмитрий «Гоблин» Пучков:

Оно давно уже не работает. Если в Советском Союзе, например, можно было заглушить какой-нибудь «Голос Америки» или «Свободную Европу», в общем-то, большинство граждан страны эти идеологические помои просто не слышали, то в 1990-х все это пригласили к нам в страну, разрешили вещать изо всей силы. Все эти BBC, «Голоса Америки» и прочее. То есть конторы, построенные ЦРУ, в которых трудятся сотрудники ЦРУ на деньги Государственного департамента, взяли и зачем-то зазвали сюда. «О, мы такие свободные, мы такие хорошие». А теперь вдруг оказалось, что все совсем не так. Оказалось, что их нельзя сюда пускать. Как там говорят на Западе? Они токсичные, то есть ядовитые. И они отравляют все вокруг себя. Но изменилась, в моем понимании, технологическая ситуация. Если раньше были глушилки, приемники, и ты, сидя в большом мегаполисе, ничего не слышал, а теперь есть интернет. И все это совершенно беспрепятственно проникает в головы граждан. И заглушить это нельзя. А способ теперь нужен совершенно другой. Запретить, держать и не пущать – не работает. Работает другое: не можешь победить, возглавь. А значит, нужны свои собственные силы и средства.