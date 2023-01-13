Пучков о западной пропаганде: «Чудовищные фабрики троллей гадят на промышленной основе»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы здесь обсуждали тему, и глава нашего государства с госсекретарем Союзного государства, Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, обсуждали тему союзного медиахолдинга, союзных СМИ. Как вам кажется, с точки зрения информационной войны, ведь идет уже самая настоящая война со всем Западом, со всем огромным конгломератом капиталистического мира, средства массовой информации соответствуют уровню вызова?
Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:
Наши? Нет, никаким боком вообще.
Григорий Азаренок:
Что делать? Какими вы видите сейчас агитпроп? Мы считаем это хорошее слово.
Дмитрий «Гоблин» Пучков:
Оно давно уже не работает. Если в Советском Союзе, например, можно было заглушить какой-нибудь «Голос Америки» или «Свободную Европу», в общем-то, большинство граждан страны эти идеологические помои просто не слышали, то в 1990-х все это пригласили к нам в страну, разрешили вещать изо всей силы. Все эти BBC, «Голоса Америки» и прочее. То есть конторы, построенные ЦРУ, в которых трудятся сотрудники ЦРУ на деньги Государственного департамента, взяли и зачем-то зазвали сюда. «О, мы такие свободные, мы такие хорошие». А теперь вдруг оказалось, что все совсем не так. Оказалось, что их нельзя сюда пускать. Как там говорят на Западе? Они токсичные, то есть ядовитые. И они отравляют все вокруг себя. Но изменилась, в моем понимании, технологическая ситуация. Если раньше были глушилки, приемники, и ты, сидя в большом мегаполисе, ничего не слышал, а теперь есть интернет. И все это совершенно беспрепятственно проникает в головы граждан. И заглушить это нельзя. А способ теперь нужен совершенно другой. Запретить, держать и не пущать – не работает. Работает другое: не можешь победить, возглавь. А значит, нужны свои собственные силы и средства.
Давайте посмотрим на Украину, как это там происходит. Под руководством ЦРУ работает ЦИПсО. На окормление российских граждан выделяют по 5 миллиардов долларов в год. Там какие-то чудовищные фабрики троллей гадят на промышленной основе, стараются изо всех сил. А у нас, оказывается, это не надо. А выглядит это все время следующим образом: товарищ генерал Конашенков с утра зачитал сводку Министерства обороны. Все послушали. И никто не спорит. Там уже многократно все это подтвердилось, что товарищ Конашенков говорит все время как есть. Никто не спорит, но люди привыкли не ограничиваться одной новостью. «А есть что-нибудь еще?» И в результате мы давным-давно живем в потоке новостей, не довольствуясь одной.
А что еще есть? А вот вам на выбор, ЦИПсО предлагает: здесь вот Арестович бубнит какой-то психический бред очередной, здесь какие-то твари какие-то гадости пишут. И этого в тысячу раз больше. В результате послушал одного генерала Конашенкова, а дальше потоком фекальных вод у тебя не то что Конашенкова, у тебя остатки мозгов из башки вымывает. Тут способ решения, в моем понимании, ровно один: надо организовывать свой собственный поток качественной информации. Чтобы людям не надо было никуда ходить, просто не надо. Вот своя информация, она правильно подготовлена, правильно преподана, вот она зовет тебя в правильную сторону и формирует общественное сознание. Почему этим не занимаются – для меня загадка. Но, чувствую, время пришло.
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