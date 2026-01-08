Глава МВД доложил Президенту об оперативной обстановке в праздничные дни
Оперативная обстановка в праздничные дни, работа по обеспечению общественного порядка при проведении массовых мероприятий, специфика правонарушений в новогодний период. Александр Лукашенко заслушал доклад министра внутренних дел Ивана Кубракова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Что касается административных правонарушений, несмотря на погодные условия, нами приняты все необходимые меры, мы на сегодняшний день отмечаем снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и погибли граждане. Мы начали подготовку заблаговременно. Естественно, проводились профилактические мероприятия с гражданами, которые состоят у нас на учете. И эта работа дала свои результаты. Практически в два раза уменьшено количество убийств по сравнению с прошлым годом. Оперативная обстановка находится под контролем, проблемных вопросов нет. Но мы постоянно анализируем ситуацию, которая происходит в мире, и меняем тактику действий.
С начала нового года в органы внутренних дел ежесуточно поступает более 5 тысяч сообщений. Организована работа по оперативному реагированию на все запросы граждан, оказывается необходимая помощь.
Влада Карницкая, политический обозреватель ОНТ:
Вы сказали, что одна из специфик – это распитие спиртных, алкогольных напитков. Есть еще какая-то специфика в праздничные дни по преступлениям?
Иван Кубраков:
С учетом большого количества выходных дней практически все преступления совершены по месту жительства граждан. Подробности.
Что касается получения телесных повреждений от использования пиротехники, хочу отметить, что в этом году в новогоднюю ночь (такого никогда не было) телесные повреждения получил только один гражданин. Это мужчина, взрослый, совершеннолетний, который использовал пиротехнику, которую приобретали год-два назад, ну и по неосторожности. Именно благодаря тому, что в СМИ постоянно об этом говорили: берегите себя, чтобы не было пожаров – вот результат. Практически новогодняя ночь прошла без травм.
Кубраков раскрыл детали проверки готовности подразделений внутренних войск в Беларуси.