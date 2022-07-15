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Провели жеребьёвку среди конкурсантов на «Славянском базаре». Под каким номером выйдет Анна Трубецкая?

15 июля 2022 17:38
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Новости Беларуси. Витебск не сбавляет фестивальный ритм. Накануне с размахом прошло открытие Международного музыкального форума, а 15 июля город снова ожидает бессонная ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной сцене «Славянского базара» состоится грандиозный гала-концерт мастеров искусств Беларуси и России, посвященный единению наших народов.

Провели жеребьёвку среди конкурсантов на «Славянском базаре». Под каким номером выйдет Анна Трубецкая?-1

На сцене Летнего амфитеатра как раз идут последний приготовления к этому ключевому событию. Надо сказать, в 2022 году впервые теме Союзного государства и так называемому культурному обмену наших стран посвятили не один, а целых три дня, чтобы показать все его богатство и многообразие. И конечно, для зрителей это возможность насладиться выступлениями любимых артистов. Организаторы уверены, что сегодня зал будет так же, как и вчера, подпевать исполнителям, потому что со сцены будут звучать любимые и знакомые всем песни.

Насколько их прогнозы оправданы, узнаем непосредственно у нашей съемочной группы, которая в беспрерывном режиме в эти дни работает в Витебске.

Провели жеребьёвку среди конкурсантов на «Славянском базаре». Под каким номером выйдет Анна Трубецкая?-4

Это уже традиция. В середине лета в городе на Двине собираются самые талантливые, яркие и, как показывает время, смелые артисты. За историю фестиваля чего только не было: распадались страны, рушились устоявшиеся связи, мир переживал пандемию и вооруженные конфликты. Но, несмотря ни на что, на белорусской земле, в нашей культурной столице всегда звучит язык мира и взаимопонимания. Здесь говорят на языке искусства. И хотя фестивальная атмосфера не располагает к разговорам о политике, выступая перед многочисленной и многонациональной публикой во время церемонии открытия, Александр Лукашенко не мог не затронуть самую болезненную сейчас для всего славянского мира тему.

Лукашенко на открытии «Славянского базара»: украинский язык будет здесь звучать всегда, в том числе и сегодня. Читать здесь.

Провели жеребьёвку среди конкурсантов на «Славянском базаре». Под каким номером выйдет Анна Трубецкая?-7

Традиционно в рамках «Славянского базара» проходят и дни Союзного государства. В 2022 году программа особенно насыщенная. Тематические круглые столы, конференции и даже гулянья под открытым небом. Самой масштабной площадкой стала аллея у Пушкинского моста. С полудня здесь в формате нон-стоп выступали народные фольклорные ансамбли Беларуси и России. А по соседству гудела ярмарка.

Важная составляющая праздника – официальная часть. На площади Победы в Витебске руководство города, представители общественных организаций Союзного государства и гости фестиваля возложили венки и цветы. Теперь мемориал утопает в красках.

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Провели жеребьёвку среди конкурсантов на «Славянском базаре». Под каким номером выйдет Анна Трубецкая?-10

Одна из ярких фестивальных страниц, которую хочется перечитывать вновь, – театральная. Для воплощения самых смелых идей режиссеров, артистов, постановщиков в Витебске отводится не одна сценическая площадка. Кукольный квартал – неотъемлемая часть «Славянского базара». Он собирает гостей со всех регионов нашей страны, а также ближнего зарубежья. Творческий коллектив из Пензы в свой третий визит приехал с постановкой «Яблоки, Маша и Баба Яга». Несмотря на детское название, спектакль советуют посмотреть и взрослым. Главная идея постановки – архиважность взаимопомощи.

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Провели жеребьёвку среди конкурсантов на «Славянском базаре». Под каким номером выйдет Анна Трубецкая?-13

Все ближе к развязке и кульминация фестиваля. Международный конкурс молодых исполнителей. В 2022 году прозвучат голоса вокалистов из 14 стран. Несколько часов назад стала известна очередность выхода артистов на сцену. В футбольном манеже прошла жеребьевка, которую из-за фестивальных дождей перенесли из ботанического сада. Напомним, Беларусь представит Анна Трубецкая, которая выйдет на сцену под номером 11.

Провели жеребьёвку среди конкурсантов на «Славянском базаре». Под каким номером выйдет Анна Трубецкая?-16

Анна Трубецкая, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Беларусь):
Мы готовим два абсолютно разноплановых номера. Это будет лирика и драйв в разные конкурсные дни. Мы будем удивлять разноплановостью, показом разных моих сторон, потому что я, как и любой человек, имею две стороны медали. Поэтому в первый день мы покажем нежность, а во второй – чертенка.

AC/DC Highway to Hell. Анна Трубецкая представит Беларусь на «Славянском базаре»
 

Провели жеребьёвку среди конкурсантов на «Славянском базаре». Под каким номером выйдет Анна Трубецкая?-19

Удачи, удачи, удачи to everybody.

Провели жеребьёвку среди конкурсантов на «Славянском базаре». Под каким номером выйдет Анна Трубецкая?-22

Впереди у взрослых вокалистов два насыщенных соревновательных дня. В первый артистам нужно будет представить славянский хит в сопровождении оркестра, а во второй – мировой хит. Болеем за наших и шагаем в яркие музыкальные фестивальные выходные.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Анна Трубецкая # Александр Лукашенко # Дмитрий Мезенцев # Александр Субботин # Виктор Пралич # Фотофакт

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