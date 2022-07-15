Провели жеребьёвку среди конкурсантов на «Славянском базаре». Под каким номером выйдет Анна Трубецкая?

Новости Беларуси. Витебск не сбавляет фестивальный ритм. Накануне с размахом прошло открытие Международного музыкального форума, а 15 июля город снова ожидает бессонная ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной сцене «Славянского базара» состоится грандиозный гала-концерт мастеров искусств Беларуси и России, посвященный единению наших народов.

На сцене Летнего амфитеатра как раз идут последний приготовления к этому ключевому событию. Надо сказать, в 2022 году впервые теме Союзного государства и так называемому культурному обмену наших стран посвятили не один, а целых три дня, чтобы показать все его богатство и многообразие. И конечно, для зрителей это возможность насладиться выступлениями любимых артистов. Организаторы уверены, что сегодня зал будет так же, как и вчера, подпевать исполнителям, потому что со сцены будут звучать любимые и знакомые всем песни. Насколько их прогнозы оправданы, узнаем непосредственно у нашей съемочной группы, которая в беспрерывном режиме в эти дни работает в Витебске.

Это уже традиция. В середине лета в городе на Двине собираются самые талантливые, яркие и, как показывает время, смелые артисты. За историю фестиваля чего только не было: распадались страны, рушились устоявшиеся связи, мир переживал пандемию и вооруженные конфликты. Но, несмотря ни на что, на белорусской земле, в нашей культурной столице всегда звучит язык мира и взаимопонимания. Здесь говорят на языке искусства. И хотя фестивальная атмосфера не располагает к разговорам о политике, выступая перед многочисленной и многонациональной публикой во время церемонии открытия, Александр Лукашенко не мог не затронуть самую болезненную сейчас для всего славянского мира тему. Лукашенко на открытии «Славянского базара»: украинский язык будет здесь звучать всегда, в том числе и сегодня. Читать здесь.

Одна из ярких фестивальных страниц, которую хочется перечитывать вновь, – театральная. Для воплощения самых смелых идей режиссеров, артистов, постановщиков в Витебске отводится не одна сценическая площадка. Кукольный квартал – неотъемлемая часть «Славянского базара». Он собирает гостей со всех регионов нашей страны, а также ближнего зарубежья. Творческий коллектив из Пензы в свой третий визит приехал с постановкой «Яблоки, Маша и Баба Яга». Несмотря на детское название, спектакль советуют посмотреть и взрослым. Главная идея постановки – архиважность взаимопомощи. «Будем надеяться, что нас еще позовут». На «Славянском базаре» выступает творческий коллектив из Пензы

Все ближе к развязке и кульминация фестиваля. Международный конкурс молодых исполнителей. В 2022 году прозвучат голоса вокалистов из 14 стран. Несколько часов назад стала известна очередность выхода артистов на сцену. В футбольном манеже прошла жеребьевка, которую из-за фестивальных дождей перенесли из ботанического сада. Напомним, Беларусь представит Анна Трубецкая, которая выйдет на сцену под номером 11.

Анна Трубецкая, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Беларусь):

Мы готовим два абсолютно разноплановых номера. Это будет лирика и драйв в разные конкурсные дни. Мы будем удивлять разноплановостью, показом разных моих сторон, потому что я, как и любой человек, имею две стороны медали. Поэтому в первый день мы покажем нежность, а во второй – чертенка. AC/DC Highway to Hell. Анна Трубецкая представит Беларусь на «Славянском базаре»



Удачи, удачи, удачи to everybody.