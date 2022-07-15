«Попросили поучаствовать, и понеслась». Как школьники попадают в движение юных спасателей?
Новости Беларуси. В Гомельской области подвели итоги республиканского полевого лагеря «Спасатель». Он развернулся на территории Специализированного лицея при университете гражданской защиты МЧС. Восемь команд из всех регионов страны боролись за звание лучших юных спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее в материале Анны Корольчук.
Ты даже не можешь представить, каково оно, перебираться через широкую, могучую реку под мощным обстрелом врага, а потом еще карабкаться по крутым обрывам и биться там насмерть.
Дмитрий Коробочка не первый год интересуется военно-исторической тематикой. Школьник из Речицы – призер национального конкурса «ПАТРИОТ.by» и участник путешествия «Поезда Памяти». Поэтому подготовиться к творческому испытанию ему было несложно.
В Гомельской области был организован полевой лагерь «Спасатель». Подробнее здесь.
Юноши и девушки разыгрывали настоящие театрализованные представления, вспоминая имена героев и фронтовые письма. Прежде чем составить сценарий, каждая команда провела немалую исследовательскую работу, с которой по ходу презентации знакомила членов жюри.
Александр Дмитриев, участник команды Минска:
Попал я в организацию уже шесть лет назад, то есть занимаюсь этом очень давно. Попал довольно случайно. Просто попросили поучаствовать в конкурсе, и понеслась: очередные конкурсы, слеты, в том числе полевые, и уже без организации свою жизнь просто не представляю.
Особое внимание безопасности уделили и при обустройстве палаточных городков. Школьники отлично знают все правила, так как не первый год участвуют в движении юных спасателей. На финальный слет попадают только самые опытные и талантливые.
Анна Корольчук, корреспондент:
Кроме творческих конкурсов, участников ждали вполне серьезные испытания на скорость, выносливость и командную работу. Среди них – туристическая полоса, боевое развертывание, стрельба по мишеням и оказание первой медицинской помощи пострадавшему.
«Воспитание в духе патриотизма». Вадим Синявский побывал на слете юных спасателей в Гомеле