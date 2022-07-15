«Попросили поучаствовать, и понеслась». Как школьники попадают в движение юных спасателей?

Новости Беларуси. В Гомельской области подвели итоги республиканского полевого лагеря «Спасатель». Он развернулся на территории Специализированного лицея при университете гражданской защиты МЧС. Восемь команд из всех регионов страны боролись за звание лучших юных спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ты даже не можешь представить, каково оно, перебираться через широкую, могучую реку под мощным обстрелом врага, а потом еще карабкаться по крутым обрывам и биться там насмерть.

Дмитрий Коробочка не первый год интересуется военно-исторической тематикой. Школьник из Речицы – призер национального конкурса «ПАТРИОТ.by» и участник путешествия «Поезда Памяти». Поэтому подготовиться к творческому испытанию ему было несложно.