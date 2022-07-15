Споёт AC/DC Highway to Hell. Анна Трубецкая представит Беларусь на «Славянском базаре»
Талантливая и амбициозная, борец по жизни и тонкая натура в одном флаконе. Знакомьтесь, перед вами Анна Трубецкая, восходящая звезда музыкального Олимпа. За хрупкими плечами девушки десятки престижных конкурсов, участие в различных телешоу. А ведь это только начало пути. Впереди очередная, пока еще непокоренная, вершина. Спеть на сцене «Славянского базара» – заветное желание.
Анна Трубецкая, певица:
Когда я еще была как зритель в амфитеатре и наблюдала за конкурсным днем, когда были другие представители, тихонечко мечтала о том, как я могла бы стоять на этой сцене, как бы я пела, что бы я пела.
И Вселенная услышала. В марте девять финалистов со всей страны сражались за путевку на главный фестиваль белорусского лета. И только Анне удалось с ошеломительным успехом одержать победу в отборочном туре. Тот самый случай, когда блин не оказался комом. Девушка подавала заявку на участие в культурном форуме впервые. А ведь еще пару лет назад все было иначе.
Анна Трубецкая:
Мой первый опыт музыкального конкурса начался с тотального провала. Я приехала на конкурс и не заняла ни одного места. Вернулась в свой музыкальный класс и поняла, что есть два пути: или обвинить весь мир в своих неудачах, или пойти дальше и поработать над собой. Взяла паузу в два года, приехала на тот же конкурс и завоевала гран-при.
Сегодня Анна все так же решительно настроена на победу. Покорять зрительские сердца и удивлять жюри девушка отправится с двумя композициями.
Анна Трубецкая:
В первый конкурсный день я буду исполнять песню «Заставь меня дышать». Это номинация «Славянский хит». И эту песню специально написал для меня Леонид Ширин, слова Наталья Тамбовцевой.
А вторая, наоборот – дерзкая роковая песня.
Анна Трубецкая:
Это AC/DC Highway to Hell. Не хочется быть в клеймо какого-то определенного жанра. Хочется показать себя разной.
Вижу цель – не вижу препятствий. И это все про Анну. На сцене Летнего амфитеатра певица собирается показать грандиозное шоу, которое обязательно станет триумфальным.
Анна Трубецкая:
Конкурс – это всегда побеждает сильнейший. Нет смысла идти на конкурс, если ты идешь дружить или кому-то что-то уступать. Я, безусловно, настроена на победу. Я тихо мечтаю об этом.
А ведь мечтам свойственно сбываться.
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