Споёт AC/DC Highway to Hell. Анна Трубецкая представит Беларусь на «Славянском базаре»

Талантливая и амбициозная, борец по жизни и тонкая натура в одном флаконе. Знакомьтесь, перед вами Анна Трубецкая, восходящая звезда музыкального Олимпа. За хрупкими плечами девушки десятки престижных конкурсов, участие в различных телешоу. А ведь это только начало пути. Впереди очередная, пока еще непокоренная, вершина. Спеть на сцене «Славянского базара» – заветное желание.

Анна Трубецкая, певица:

Когда я еще была как зритель в амфитеатре и наблюдала за конкурсным днем, когда были другие представители, тихонечко мечтала о том, как я могла бы стоять на этой сцене, как бы я пела, что бы я пела. И Вселенная услышала. В марте девять финалистов со всей страны сражались за путевку на главный фестиваль белорусского лета. И только Анне удалось с ошеломительным успехом одержать победу в отборочном туре. Тот самый случай, когда блин не оказался комом. Девушка подавала заявку на участие в культурном форуме впервые. А ведь еще пару лет назад все было иначе.

Анна Трубецкая:

Мой первый опыт музыкального конкурса начался с тотального провала. Я приехала на конкурс и не заняла ни одного места. Вернулась в свой музыкальный класс и поняла, что есть два пути: или обвинить весь мир в своих неудачах, или пойти дальше и поработать над собой. Взяла паузу в два года, приехала на тот же конкурс и завоевала гран-при. Сегодня Анна все так же решительно настроена на победу. Покорять зрительские сердца и удивлять жюри девушка отправится с двумя композициями.