Дмитрий Мезенцев: «На круглом столе хотим очень серьёзный разговор посвятить гуманитарному сотрудничеству»

Новости Беларуси. И к главному культурному событию Беларуси этих дней. Витебск продолжает фестивалить. Программа «Славянского базара» насыщена десятками мероприятий на различных локациях в течение одного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На центральной площади Витебска 15 июля также состоялось возложение цветов к мемориалу «Три штыка». Участие приняли общественные организации России и Беларуси, а также жители и гости города над Двиной.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Мы сегодня представляем большой концерт коллективов из российских регионов, из Москвы. Конечно, мы пригласили большое число коллективов, которые традиционно радуют белорусского зрителя. Но мы безусловно также благодарны Денису Мацуеву, который будет завершать дни Союзного государства, «Хору Турецкого», Диане Гурцкой, тем коллективам, которые приехали из Татарстана, Уфы, Рязани, ряда субъектов европейской части России, из Сибири. Сегодня мы на круглом столе хотим очень серьезный разговор посвятить гуманитарному сотрудничеству наших стран, разговору с молодежью, о наших культурных традициях, гуманитарной, духовной. О том, где рубеж примитивной поп-культуры и где то, что мы должны не забыть, умножить и поддержать.
Одним из самых интригующих событий этого дня также станет жеребьевка, которая определит последовательность выступлений участников взрослого музыкального конкурса.
На центральной площади Витебска 15 июля состоялось возложение цветов к мемориалу «Три штыка» – подробнее здесь.