Дмитрий Мезенцев: «На круглом столе хотим очень серьёзный разговор посвятить гуманитарному сотрудничеству»

Новости Беларуси. И к главному культурному событию Беларуси этих дней. Витебск продолжает фестивалить. Программа «Славянского базара» насыщена десятками мероприятий на различных локациях в течение одного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На центральной площади Витебска 15 июля также состоялось возложение цветов к мемориалу «Три штыка». Участие приняли общественные организации России и Беларуси, а также жители и гости города над Двиной.