Новости по тегу #Анна Трубецкая

«Для меня большая радость приезжать на фестиваль уже не как конкурсантка, а как артистка».
«Эта песня случилась творческим, интересным дуэтом в сотрудничестве с талантливым автором».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Анна Трубецкая.
Я скажу как профессиональная певица: есть страх сцены, есть страх общественного мнения. Эти страхи имеют место быть, но с ними можно и нужно бороться.
«Музыка творит чудеса, суть и смысл моей песни, что наоборот, когда холодно, ты согрей меня».
«В 23:30 Ариша еще стоит, снимает последний дубль клипа, а в 23:50, через 20 минут, у нее поезд в Москву», – рассказала Анна Трубецкая.
«Наши голоса действительно сочетаются, поэтому мы решили сделать эту песню дуэтной. В итоге получился классный результат».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Трубецкая, певица.
Картинка, которую нам транслируют блогеры, известные люди, она слишком идеальна.
Интернет – это такая площадка, где ты можешь взаимодействовать со своим зрителем.
Прямо сейчас окажемся по другую сторону жизни звезд. Посмотрим, как начинает свое утро Анна Трубецкая.
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