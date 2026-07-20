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Новости по тегу #Анна Трубецкая

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта
20 июля 2026 08:12

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта

«Произошла творческая синергия». Певица Анна Трубецкая исполнила новую песню «Любовь моя»
26 мая 2026 10:12

«Произошла творческая синергия». Певица Анна Трубецкая исполнила новую песню «Любовь моя»

«Показаны все ценности, которые объединяют белорусов и россиян» – Анна Трубецкая рассказала о новой песне
13 апреля 2026 08:50

«Показаны все ценности, которые объединяют белорусов и россиян» – Анна Трубецкая рассказала о новой песне

Певица Анна Трубецкая: «Страх сцены можно побороть выходом на сцену»
19 февраля 2026 14:37

Певица Анна Трубецкая: «Страх сцены можно побороть выходом на сцену»

«Получился очень атмосферный трек». Анна Трубецкая с рассказала о новой песне «Холодно»
03 февраля 2026 07:33

«Получился очень атмосферный трек». Анна Трубецкая с рассказала о новой песне «Холодно»

Премьера! Анна Трубецкая и Арина Войтенко спели дуэтом – узнали, как снимали клип на песню «Сорри»
25 ноября 2025 08:08

Премьера! Анна Трубецкая и Арина Войтенко спели дуэтом – узнали, как снимали клип на песню «Сорри»

«Этой песне суждено быть дуэтом». Анна Трубецкая и Анатолий Цой рассказали о треке «Радио»
29 октября 2025 08:45

«Этой песне суждено быть дуэтом». Анна Трубецкая и Анатолий Цой рассказали о треке «Радио»

«Мне было очень приятно стать частью этого концерта» – Анна Трубецкая о выступлении с Ларисой Долиной
07 апреля 2025 10:55

«Мне было очень приятно стать частью этого концерта» – Анна Трубецкая о выступлении с Ларисой Долиной

В интернете всё другое – как блогеры создают идеальный образ для Instagram?
28 ноября 2024 18:40

В интернете всё другое – как блогеры создают идеальный образ для Instagram?

Как соцсети помогают продвигать артистов? Узнали у певицы
28 ноября 2024 18:38

Как соцсети помогают продвигать артистов? Узнали у певицы

С чего начинается утро Анны Трубецкой? Пообщались с популярной белорусской певицей
18 ноября 2024 09:49

С чего начинается утро Анны Трубецкой? Пообщались с популярной белорусской певицей

«Эту песню я изначально посвящала Президенту». Анна Трубецкая рассказала о новой композиции «Помним»
08 июля 2024 09:12

«Эту песню я изначально посвящала Президенту». Анна Трубецкая рассказала о новой композиции «Помним»