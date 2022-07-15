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«Собираются абсолютно все». Витебск продолжает радовать «Славянским базаром»

15 июля 2022 14:48
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Новости Беларуси. И к главному культурному событию Беларуси этих дней. Витебск продолжает фестивалить. Программа «Славянского базара» насыщена десятками мероприятий на различных локациях в течение одного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в рамках форума проходят и дни Союзного государства. В 2022 году программу расширили. Это тематические круглые столы, конференции и гулянья под открытым небом. Самой масштабной площадкой стала аллея у пушкинского моста. С двух часов здесь в формате нон-стоп выступают народные фольклорные ансамбли Беларуси и России. Также публике предлагают посетить выставку, которая открылась по соседству. В ярмарочных рядах представлены достоинства отдельных регионов Беларуси и России.

«Собираются абсолютно все». Витебск продолжает радовать «Славянским базаром»-1

Девушка с коромыслом ходит, старинный конкурс «Колодец». Наполняется не водой, а опилками. А в этих опилках детки ищут подарки. Потом, видели, крутят мышей, собирают, кто быстрее. Под ленточкой танцуют, рыбалка.

«Собираются абсолютно все». Витебск продолжает радовать «Славянским базаром»-4

Русские, белорусы, украинцы, молдаване, прибалты. Казахи. Собираются абсолютно все вместе дружной, большой семьей. Живут эту неделю просто сказочно.

«Собираются абсолютно все». Витебск продолжает радовать «Славянским базаром»-7

Я очень горжусь тем, что родилась именно в этом городе, где проходит «Славянский базар».

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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