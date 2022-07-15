«Собираются абсолютно все». Витебск продолжает радовать «Славянским базаром»

Новости Беларуси. И к главному культурному событию Беларуси этих дней. Витебск продолжает фестивалить. Программа «Славянского базара» насыщена десятками мероприятий на различных локациях в течение одного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в рамках форума проходят и дни Союзного государства. В 2022 году программу расширили. Это тематические круглые столы, конференции и гулянья под открытым небом. Самой масштабной площадкой стала аллея у пушкинского моста. С двух часов здесь в формате нон-стоп выступают народные фольклорные ансамбли Беларуси и России. Также публике предлагают посетить выставку, которая открылась по соседству. В ярмарочных рядах представлены достоинства отдельных регионов Беларуси и России.