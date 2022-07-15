«Будем надеяться, что нас ещё позовут». На «Славянском базаре» выступает творческий коллектив из Пензы

Новости Беларуси. 14 июля вечером состоялось официальное открытие международного форума «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаменитые фанфары, славянское трио ведущих и речь Президента, без которой участники и гости «Славянки» уже не представляют начало любимого праздника. Александр Лукашенко отметил, что стремление народов к дружбе и миру преодолевает любые препятствия. Завершилась церемония далеко за полночь, впрочем, Витебск в эти дни напрочь забывает про сон.

«Славянский базар» – самый большой музыкальный конкурс, но в дни фестиваля весь город над Двиной наполняют люди искусства: художники, артисты и солисты, а также актеры и режиссеры. В рамках ежегодного театрального квартала в Витебске выступает творческий коллектив из Пензы. В третий визит на фестивальную землю они привезли постановку «Яблоки, Маша и Баба Яга». Несмотря на детское название, спектакль советуют посмотреть и взрослым. Главная идея постановки – важность взаимопомощи.

Владимир Бирюков, художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом»:

Мы пытаемся не делать градации между детскими и взрослыми спектаклями, потому что, как я говорю, дети не имеют права выбора, а выбор за них делают взрослые. Поэтому учитывая, что взрослая аудитория есть в зале даже на детском спектакле обязательно. Замечательная площадка, очень хороший зритель, просто шикарный зритель. Мы третий раз, первый раз привозили детский спектакль, в прошлом году привозили взрослый, теперь опять детский. Мы очень любим бывать здесь, замечательная публика, фантастически красивый город. Девушки потрясающие. В этом отношении мы всегда рады сюда приезжать. Будем надеяться, что нас еще позовут.