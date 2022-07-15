«Воспитание в духе патриотизма». Вадим Синявский побывал на слёте юных спасателей в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомельской области подвели итоги республиканского полевого лагеря «Спасатель». Он развернулся на территории специализированного лицея при университете гражданской защиты МЧС. Восемь команд из всех регионов страны боролись за звание лучших юных спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская молодежная организация спасателей-пожарных более 20 лет объединяет лучших ребят нашей страны. Проходя вместе через испытания, они закаляются и становятся большой семьей, которая хранит верность настоящим ценностям: дружбе, взаимовыручке, смелости и любви к Родине. Именно поэтому движение находит такую поддержку Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Конечно, это и профориентационная деятельность, направленная на возможность дальнейшего поступления в наш Университет гражданской защиты. Самое главное в другом – это воспитание детей в духе патриотизма, в духе доброго отношения к своей стране, к своей земле, уважения к своему родному государству, которое столько делает для подрастающего поколения и для деток.