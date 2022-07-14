Лукашенко на открытии «Славянского базара»: украинский язык будет здесь звучать всегда, в том числе и сегодня
Новости Беларуси. Открытия XXXI Международного музыкального фестиваля «Славянский базар» ждали с нетерпением как зрители, так и его участники. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, он стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Конечно, жалко, что уже не первый год фестиваль оказался втянутым в политику – и в сердце славянского мира образовалась трещина. Но кто, как не сами люди, братские народы, через колоссальные усилия способны эту трещину заполнить миром, добродушием и теплом. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко. В этот раз также он подчеркнул, что славянская душа выдержит все, справедливость восторжествует.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наш девиз «Через искусство – к миру и взаимопониманию» снова актуален как никогда. А ведь, создавая этот форум, мы и подумать не могли, что единый славянский мир, мощный своей тысячелетней историей, будет поставлен в условия политического и культурного выживания. Что будут потеряны простые человеческие ценности, которые так важны в отношениях между странами и народами: такие, как дружба, доверие, искренность.
Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет дружественная нам Югославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооруженных конфликтов, а блок НАТО, военный блок, расширится на восток, раскидав славян по разные стороны баррикад.
Но самый сокрушительный удар был нанесен восемь лет назад прямо в самое сердце славянского мира – в белорусско-российско-украинское братство. И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах. Но чего бы нам это ни стоило, на открытии «Славянского базара» звучал украинский язык. И будет звучать, в том числе сегодня. Более того: он будет здесь звучать всегда.
Братский украинский народ вернется в свою семью, а мы сделать должны все возможное, чтобы фестиваль жил. Чтобы сюда приезжали люди из разных уголков земли. И пусть никто не сомневается: наша славянская душа все выдержит, в очередной раз перестрадает, а идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют.
«В руках таких, как вы, должно быть будущее мира». Александр Лукашенко обратился к участникам «Славянского базара» – подробнее здесь.