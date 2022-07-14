Лукашенко на открытии «Славянского базара»: украинский язык будет здесь звучать всегда, в том числе и сегодня

Новости Беларуси. Открытия XXXI Международного музыкального фестиваля «Славянский базар» ждали с нетерпением как зрители, так и его участники. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, он стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Конечно, жалко, что уже не первый год фестиваль оказался втянутым в политику – и в сердце славянского мира образовалась трещина. Но кто, как не сами люди, братские народы, через колоссальные усилия способны эту трещину заполнить миром, добродушием и теплом. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко. В этот раз также он подчеркнул, что славянская душа выдержит все, справедливость восторжествует.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш девиз «Через искусство – к миру и взаимопониманию» снова актуален как никогда. А ведь, создавая этот форум, мы и подумать не могли, что единый славянский мир, мощный своей тысячелетней историей, будет поставлен в условия политического и культурного выживания. Что будут потеряны простые человеческие ценности, которые так важны в отношениях между странами и народами: такие, как дружба, доверие, искренность. Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет дружественная нам Югославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооруженных конфликтов, а блок НАТО, военный блок, расширится на восток, раскидав славян по разные стороны баррикад.