На центральной площади Витебска 15 июля состоялось возложение цветов к мемориалу «Три штыка»

Новости Беларуси. И к главному культурному событию Беларуси этих дней. Витебск продолжает фестивалить. Программа «Славянского базара» насыщена десятками мероприятий на различных локациях в течение одного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На центральной площади Витебска 15 июля также состоялось возложение цветов к мемориалу «Три штыка». Участие приняли общественные организации России и Беларуси, а также жители и гости города над Двиной.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
В этом году как никогда масштабно проходят Союзные дни. Я думаю, это подтверждение того, что мы нужны друг другу, что мы едины. Здесь даже не назову всех, кто участвовал в возложении, потому что здесь было много инициативных людей. Обычных жителей, которые просто пришли параллельно с официальными делегациями, с сенаторами, с депутатами, с учеными, с ректорами. Они просто пришли вместе возложить цветы, отдать дань памяти тем людям, которые отдали жизнь за освобождение нашей Родины.
«Собираются абсолютно все». Витебск продолжает радовать «Славянским базаром» – подробнее здесь.