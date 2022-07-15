«Всё подготовлено на 100 процентов». Завершается уборка озимого ячменя в Брестской области

Новости Беларуси. В Брестской области уборку озимого ячменя уже завершают – готовность 95 % площадей. Урожайность превышает прошлогоднюю и в среднем составляет 51 центнер на гектар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 из 16 районов уже приступили к уборке озимого рапса.

Из-за непогоды работы в полях ведутся выборочно. Сперва убирают участки на возвышенностях и песчаных почвах. Так, в хозяйстве «Снитово-Агро» Ивановского района комбайны вышли только после обеда – помешал ночной дождь. Но влажность рапса на уборке не превышает 17 %. А это значит – минимальная доработка зерна, экономия ресурсов.

Сергей Глинник, директор сельхозпредприятия «Снитово-Агро»:

Убрано рапса на сегодня 107 гектаров и получили 31,4 урожайность рапса. Озимый ячмень дал серьезный прорыв – составил 72,7 центнера. По зерновым просматривается урожай. Если не будет апокалипсиса, то урожай должен быть за 50, сейчас, по крайней мере, он виден. Что касается всей кампании, все подготовлено на 100 % – от комбайна до перевозки и доработки зерна. Все работает. По специалистам вопросов нет. По запчастям все вовремя закуплено, восстановлено.