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Новости по тегу #Сергей Масляк

Под Новополоцком открыли комплекс по обращению с отходами
18 января 2026 07:45

Под Новополоцком открыли комплекс по обращению с отходами

Символ бережного отношения к природе! Пятое издание Красной книги презентовали в Минске
24 декабря 2025 11:25

Символ бережного отношения к природе! Пятое издание Красной книги презентовали в Минске

В Беларуси к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых объектов по обращению с ТКО
20 декабря 2025 07:35

В Беларуси к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых объектов по обращению с ТКО

Любовь к природе заложена в ДНК белорусов! Сергей Масляк рассказал, почему Беларусь может гордиться экологией
23 ноября 2025 07:50

Любовь к природе заложена в ДНК белорусов! Сергей Масляк рассказал, почему Беларусь может гордиться экологией

Глава Минприроды: за последние годы в модернизацию «Белгидромета» было вложено более 20 млн рублей
23 ноября 2025 07:44

Глава Минприроды: за последние годы в модернизацию «Белгидромета» было вложено более 20 млн рублей

Сергей Масляк: к концу 2025 года планируется увеличение количества электромобилей до 50 тысяч
23 ноября 2025 07:37

Сергей Масляк: к концу 2025 года планируется увеличение количества электромобилей до 50 тысяч

Это серьёзный шаг для Беларуси – Сергей Масляк о выпуске первого отечественного электрического мусоровоза
23 ноября 2025 07:32

Это серьёзный шаг для Беларуси – Сергей Масляк о выпуске первого отечественного электрического мусоровоза

Какие инициативы исходили от граждан в Год благоустройства? Узнали у главы Минприроды
23 ноября 2025 07:25

Какие инициативы исходили от граждан в Год благоустройства? Узнали у главы Минприроды

Уникальные природные объекты и массовый туризм – Сергей Масляк рассказал, как не нарушить экосиситему
23 ноября 2025 07:20

Уникальные природные объекты и массовый туризм – Сергей Масляк рассказал, как не нарушить экосиситему

О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»
21 ноября 2025 15:17

О сохранении природы и белорусской экологии – Сергей Масляк в «Рецепте настоящего белоруса»

Единый день озеленения в Беларуси – только сотрудники Минприроды высадили около 60 тысяч деревьев
11 октября 2025 10:53

Единый день озеленения в Беларуси – только сотрудники Минприроды высадили около 60 тысяч деревьев

Более 100 минчан приняли участие в велопробеге, приуроченном к «Неделе мобильности»
16 сентября 2025 17:43

Более 100 минчан приняли участие в велопробеге, приуроченном к «Неделе мобильности»