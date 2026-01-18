Новости по тегу #Сергей Масляк

Там в год планируют сортировать около 80 тысяч тонн ТКО, а также перерабатывать 10 тысяч тонн строительных отходов и четыре тысячи тонн зеленой массы, образующейся после обкосов городских скверов и парков.
Двухтомник – результат масштабного многолетнего труда зоологов, ботаников и экологов.
Одним из центральных приоритетов на пятилетку обозначено комплексное развитие регионов. Особое внимание будет уделено вопросам экологии.
«Рецепт достаточно простой, он, наверное, будет понятен большинству белорусов. Это честность, открытость, это порядочность, это взаимовыручка и гордость за ту страну, в которой ты живешь».
«Сегодня оправдываемость краткосрочных прогнозов составляет 98,2 % на ближайшие сутки».
«В нашей стране уже который год присоединяемся к проведению международной акции «День без автомобиля».
«Причем осуществилась мечта министра, как это странно ни звучит, мне дали проехать за рулем».
«Благоустройство – это не разовая акция, а это ежедневный кропотливый труд, это плановая работа, которая в нашей стране проходит ежегодно».
«На территории нашей страны 1 355 особо охраняемых природных территорий. Задумайтесь, сколько вам надо времени, чтобы каждую посетить».
Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» смотрите в это воскресенье, 23 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.
«Цель кампании – дать старт масштабному озеленению, которое направлено на улучшение экологической обстановки на территории Республики Беларусь», – рассказал министр природных ресурсов и окружающей среды.
В качестве средства передвижения велосипед сегодня выбрали руководители крупных столичных предприятий, работники учреждений здравоохранения и образования.
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