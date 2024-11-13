Депутаты Палаты представителей и руководство Минской области обсудили развитие АПК региона

Забота о людях – незыблемый приоритет государственной политики Беларуси. Бесплатная и качественная медицина, образование, социальная поддержка населения. Перечислять можно долго. В этом же ряду и вопросы продовольственной безопасности. Развитию агропромышленного сектора страны традиционно самое пристальное внимание. В том числе со стороны Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центральном регионе яркие примеры успешного развития и модернизации отрасли – перерабатывающие комбинаты Слуцка. Они активно способствуют увеличению производства мясо-молочной и овощной продукции, обеспечивая ее высокую конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это было подчеркнуто сегодня на встрече депутатов Палаты представителей с руководством Минской области, где обсудили важные достижения и перспективы дальнейшего развития АПК региона.

Слуцк выбран не случайно: его можно с уверенностью назвать центром перерабатывающей отрасли Минщины. Здесь расположены крупнейшие предприятия страны, играющие ключевую роль в агропромышленном комплексе. Парламентарии ознакомились с работой двух из них. Начали с сыродельного комбината, который занимает второе место в республике и экспортирует впечатляющие 80 % своей продукции. Кроме того, здесь реализуется несколько инвестиционных инициатив, включая производство концентрата молочных белков в Клецке. В дальнейших планах – запуск уникального продукта – лактоферрина – непосредственно в Слуцке.

Александр Герасименок, генеральный директор Слуцкого сыродельного комбината:

Это важный проект, это действительно следующий шаг в более глубокой переработке молока. Это технологически новое производство, которое на сегодняшний день не имеет аналогов ни в Республике Беларусь, ни в Российской Федерации, ни вообще на просторах постсоветского пространства. Следующим пунктом маршрута стал сахарорафинадный комбинат, где депутаты ознакомились с высокими стандартами производства и достижениями предприятия в сфере экспорта. Комбинат активно развивает новые рынки сбыта, включая страны Африки и Азии.